Fierro, Vaast, Braye et Drollet invités au main event à Teahupoo

Ils ne passeront pas par la case Trials à Teahupoo. Après le désistement de trois surfeurs du CT, Kauli Vaast, Mihimana Braye et Matahi Drollet ont reçu une wild-card de la WSL pour intégrer directement le main event du Tahiti Pro, dont la waiting period est prévue du 24 août au 3 septembre. La bonne nouvelle a été annoncée, jeudi, sur les réseaux sociaux par Hira Teriinatoofa.Pour Vaast et Drollet il s'agira de leur deuxième participation au main event à Teahupoo, après 2019. Kauli Vaast, après avoir remporté les Trials, avait atteint les huitièmes de finale où il s'était incliné face à Jérémy Florès, vainqueur de l'épreuve en 2015. Matahi Drollet, pour sa part, avait déjà bénéficié d'une invitation il y a deux ans. Il s'était incliné lors des repêchages. Mihimana Braye lui prendra part à son premier main event.En plus de ces trois invitations pour la compétition masculine, la WSL a également attribué une invitation à Vahine Fierro qui disputera donc ses chances dans le tableau féminin. Les dames qui font leur retour cette année à Teahupoo 15 ans après. Ils seront donc cinq Tahitiens à défendre les couleurs du fenua au PK 0.