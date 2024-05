Fidji: l'ex-Premier ministre Bainimarama condamné à un an de prison

Suva, Fidji | AFP | jeudi 08/05/2024 - L'ancien Premier ministre fidjien Frank Bainimarama a été condamné jeudi à un an de prison et incarcéré pour entrave à la justice, un magistrat estimant qu'il avait usé de son influence politique pour mettre fin à une enquête de police.



M. Bainimarama a été condamné par la Haute Cour de cette nation insulaire du Pacifique après avoir été reconnu coupable d'avoir fait échouer une enquête de police concernant des soupçons de corruption au sein d'une université fidjienne.



L'ancien commandant militaire s'était emparé du pouvoir lors d'un coup d'Etat mené sans effusion de sang en 2006 et a dirigé l'archipel du Pacifique jusqu'aux dernières élections de décembre 2022.



Agé de 70 ans, M. Bainimarama a été salué par des sympathisants à sa sortie du tribunal. Il en est sorti menotté avant d'être emmené dans un camion de police.



En mars, un magistrat d'une juridiction inférieure avait jugé qu'en raison de son état de santé, M. Bainimarama, qui a subi une opération cardiaque en urgence en 2022, ne devait pas être envoyé en prison.



Le magistrat Salesi Temo a toutefois jugé jeudi l'inverse, soulignant la gravité des actes commis. M. Bainimarama a toutefois bénéficié d'une peine réduite sur la base de témoignages de moralité fournis par deux anciens présidents fidjiens.



L'ancien commissaire de police de Fidji, Sitiveni Qiliho, allié de longue date de M. Bainimarama, a été condamné à une peine de deux ans de prison dans cette même affaire.



Les accusations concernent des malversations au sein de l'Université du Pacifique Sud de Fidji en 2020 portant sur des primes, des promotions et des augmentations de salaire. Les deux hommes, qui ont toujours clamé leur innocence, ont été reconnus coupables d'avoir usé de leur influence pour faire enterrer une enquête de police dans ce dossier.



Les déboires judiciaires de l'ancien dirigeant se sont multipliés depuis que son rival de longue date, Sitiveni Rabuka lui a succédé.

le Vendredi 10 Mai 2024 à 05:39 | Lu 262 fois