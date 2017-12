Février 2017 dans le rétro : des trombes d'eau et la suppression du "risque négligeable" de la loi Morin

Dix prévenus, dont deux femmes, ont comparu le 28 février pour un trafic d'ice en bande organisée entre la Polynésie française et les Etats-Unis. Jusqu'à 9 ans de prison ferme avait été requis par le parquet contre le boss de ce réseau.





Le 10 juillet 2015, au cours d'un contrôle de marchandises, la police des Douanes de Papeete découvrait 1, 565 kg d'ice caché et dispatché dans des déshumidificateurs d'air. C'était sa plus grosse saisie. Elle interpellait dans la foulée Raphaël C., directeur d'une société d'import-export, alors inconnu des services de police. Commençait alors le démantèlement d'un trafic international à la mécanique bien huilée qui représente, du fait de son importance et de son organisation, une affaire exceptionnelle à l’échelle du territoire.

Suite à l'arrestation de Raphaël C., les services de police procèdent à la mise sur écoute de son entourage. Très rapidement, se dessinent les contours d'une organisation qui relève véritablement d'un trafic réfléchi et organisé entre la Polynésie française et les États-Unis.

Quatre personnages centraux s'étaient détachés dans ce dossier. Des peines de 2 à 9 ans de prison ferme avec maintien en détention ou mandat de dépôt ont été requises par le parquet contre les principaux protagonistes du dossier, lors de l'audience devant le tribunal correctionnel qui s'est tenu le 28 février. Ils ont finalement écopé de peines de 2 à 7 ans de prison ferme, le mandat de dépôt pour Nuutania avait été ordonné contre la pourvoyeuse de la drogue, qui comparaissait libre, condamnée à 5 ans de prison ferme.

Photo proces drogue

La drogue était dissimulée dans des déshumidificateurs d'air importés depuis les Etats-Unis par une entreprise locale. (Douane/Archives)