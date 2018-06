Fête de l'autonomie : des animations et un feu d'artifice

PAPEETE, le 21 juin 2018. Cette année, il n'y aura pas de Hiva vaevae pour la fête de l'Autonomie. Le gouvernement a décidé de mettre en place des animations dans les jardins de Paofai et place Vaiete pour que ce soit la fête de la "Polynésie et des Polynésiens".



"Cette année, la 34e fête de l'autonomie se déroulera sans le traditionnel hiva vaevae, faute de temps pour gérer une telle organisation", indique Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture. "Nous avons réactivé le comité organisateurs (Cofa) qui œuvre depuis trois semaines à la mise en place des attractions qui animeront le front de mer de Vaiete au parc Paofai."



Le coup d'envoi des festivités, avec une cérémonie protocolaire puis culturelle, sera donné à 15 heures sur la pelouse centrale des jardins de Paofai. Les artisans, les agriculteurs, mais aussi les lanceurs de javelot et les porteurs de fruits seront présents à cette cérémonie culturelle à travers des tableaux vivants.



A partir de 17 heures, un programme festif sera proposé pour le public. Cette soirée d'animations commencera par des activités s'adressant aux familles. Sur le terrain de beachsoccer des jardins de Paofai, vous pourrez tester, si vous ne connaissez pas encore, le Bubble foot. Cette activité consiste à jouer au foot tout en étant cloisonné à l'intérieur d'une bulle gonflable : fous rires garantis. Vous pourrez vous inscrire sur place.



Des concerts pour les grands

Pour les plus jeunes, des bouées gonflables et des trampolines seront installés dans les jardins de Paofai. Les enfants pourront aussi s'amuser au stand de maquillage artistique et avec le clown Colorine. Les petites filles et petits garçons pourront également rencontrer leurs héros préférés puisque des mascottes de Disney sillonneront les jardins.

A partir de 18 heures, le dessin animé Vaiana sera projeté sur grand écran. En même temps, à partir de 18 heures, d'autres animations sont prévues pour les plus grands. Un 'ukulele arearea est prévu. Le responsable musical du record du monde 'ukulele, Emile Ariipeu, animera en musique cet espace. N'hésitez pas à apporter vos ukulele pour bringuer !

Sur le dock de Tahiti Nui, le public pourra écouter Raumata, Toa Ura et Mana Vibes.

Les amateurs de danse locale, eux, auront rendez-vous à la place Vaiete pour le bal du 29 juin avec Team Feeling et une ambiance polynésienne garantie sur des airs de foxtrot, de valse, de rock et de zouk.

A 20h15, un feu d'artifice d'une dizaine de minutes sera tiré. Le dernier feu d'artifice pour la fête de l'autonomie avait été organisé en 2014.



Cette année, il n'y aura pas de Hiva Vaevae. "Le président, Edouard Fritch, ne souhaitait pas que ce défilé soit perçu comme du triomphalisme après les résultats des élections", a souligné le ministre de la Culture.

