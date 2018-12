Fête de Noël des enfants des personnels du Haut-commissariat, de la Police nationale, des ministères économiques et financiers de l’État

PAPEETE, le 14 décembre 2018- M. René Bidal, Haut-commissaire de la République, et son épouse Anne, ont accueilli dans les jardins de la Résidence de Papeete, les enfants des personnels du Haut-commissariat, de la Police nationale, des ministères économiques et financiers de l’État ainsi qu’un groupe d’enfants du foyer Te Arata suivi par la Direction des affaires sociales, à la traditionnelle fête de Noël, organisée par l’association Maeva 115 des personnels du Haut-commissariat.



Les enfants ont pu apprécier les activités de plein air (bouées à eau, manèges, spiderweb, trampolines, bateau pirate, mur d’escalades,...) et un stand de maquillage artistique.



La journée s'est achevée par l'arrivée du père Noël qui a procédé à la distribution de cadeaux à plus de 600 enfants dans le bonheur et l’émerveillement.



Le Haut-commissaire remercie tous les personnels et l’association organisatrice qui se sont mobilisés sans compter pour cette belle journée.