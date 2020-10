Festival voyage : prêt pour un 5e embarquement ?

TAHITI, le 7 octobre 2020 - La compagnie du Caméléon propose une cinquième édition du festival voyage dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Cet événement appelle à repenser notre idée de l’autre et de l’ailleurs grâce à des ateliers, projection de films, concerts…



L’objectif du festival voyage est de partir à la rencontre de l’autre et de l’ailleurs. Un objectif qui prend tout son sens dans " ce contexte sanitaire exceptionnel, imposant un repli sur soi et contraignant les échanges libres et précieux entre les êtres ", souligne Guillaume Gay de la compagnie du Caméléon.



La cinquième édition de cet événement reprend la structure des précédentes, sans décliner de thème. " Nous l’avons fait certaines années avec l’eau, l’enfance, mais cela s’est révélé trop contraignant ", précise Guillaume Gay.



Elle s’étale sur quatre journées : deux vendredis et deux samedis. La programmation est familiale, mais elle s’adresse plutôt aux adolescents et préadolescents les vendredis et aux plus petits les samedis.



18 heures le vendredi, 15 heures le samedi



Les vendredis les festivités démarrent à 18 heures avec un accueil musical. Puis des films sont projetés et des concerts proposés. Les samedis, le programme commence plus tôt avec des ateliers pour les enfants dès 6 ans.



Pour y participer il faut s’inscrire sur place. Compte tenu des consignes sanitaires, chaque atelier rassemblera un maximum de dix personnes à chaque fois. À partir de 18h30, le public pourra profiter de projections et concerts comme les vendredis.



Le festival a lieu dans les jardins du musée de Tahiti et des îles. Divers espaces sont aménagés pour profiter des projections et spectacles mais également pour se restaurer, se relaxer, se détendre.



Par exemple, et c’est une nouveauté, à l’ombre du pandanus, un îlot de douceur et relaxation sera ouvert à des séances de yoga, à des séances de massages.