Festival te Vevo, un hymne à l'espoir et à la vie

Papeete, le 12 mars 2019 - Dans le cadre du festival te Vevo -le monde en écho-, les spectateurs polynésiens peuvent découvrir du 13 au 17 mars au petit théâtre de la Maison de la Culture, la pièce Les chatouilles ou la danse de la colère, primée au Molière et son adaptation en film, récompensé lors des derniers César par deux trophées. Si le sujet de la pédophilie, abordé dans ces œuvres, est évidement délicat, l'auteur Andréa Bescond a souhaité avant tout faire des spectacles sur la vie, la survie, le combat et la victoire.



Pour clore le dernier volet de la trilogie du festival te Vevo -le monde en écho-, la compagnie du Caméléon aborde cette semaine le thème sensible de la pédophilie avec la programmation de la pièce Les chatouilles ou la danse de la colère et son adaptation en long métrage Les chatouilles. L'auteur Andréa Bescond y raconte les abus sexuels qu'elle a subis étant enfant par un ami de ses parents et son combat pour exister, respirer, survivre, se reconstruire et vivre à nouveau.