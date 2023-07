Festival des îles: Pirae s'impose au futsal féminin

Tahiti, le 22 juillet 2023 - On attendait l'équipe de Papeete, ce sont finalement les joueuses de Pirae qui ont arraché le titre au futsal en s'imposant 4-2 contre la formation de l'AS Faaaha Nui Futsal de Taha'a.



Après avoir survolé la phase de groupe chez les féminines, avec cinq victoires en six matchs, l'équipe de Papeete, tenante du titre au futsal, était bien partie pour conserver son bien. Sauf que la formation de la capitale s'est fait surprendre, samedi, en demi-finale par l'AS Faaaha Nui, de Taha'a. Les joueuses des Raromata'i se sont en effet imposées sur le score de 3-2 s’offrant ainsi un ticket pour la finale. L'autre sésame a été décroché par Pirae et ses championnes de foot à onze, Corail Harry et Krystal Vivish. Avec leurs coéquipières ces dernières ont disposé dans leur demi-finale de Mahina à l'issue d'une séance de tirs au but.

Pirae s'est fait peur dans les dix dernières minutes Devant un public de Fautaua impatient d'assister à la finale masculine opposant Rapa aux Tamarii Skate Park, les équipes de Pirae et de Taha'a ont offert une belle mise en bouche avec des buts et du suspens en toute fin de match. Si Hereura Chu a ouvert la marque pour la formation des Îles Sous-le-Vent (10e, 1-0), un peu contre le cours du jeu, Corail Harry et coéquipières de Pirae ont retourné le match en l'espace de trois minutes. D'abord Aurelya Tissot sur un service de Krsytal Vivish (12e, 1-1) égalisait pour l'équipe de Tahiti. Quasiment dans la foulée l'intenable Vivish donnait l'avantage à son équipe (13e, 2-1) avant qu'Elise Rey (15e, 3-1) ne fasse le break pour Pirae.



Trois coups de massue consécutifs pour Faaaha Nui qui n'a néanmoins pas rendu les armes. Dans les dix dernières minutes les joueuses de Taha'a ont fait le forcing et ont investi le camp adverse. Une domination récompensée par but de la bien nommée Esperance Manutahi (3-2, 33e) et qui relançait complètement le match. Pirae allait tout de même résister avant d'assurer sa victoire grâce à un dernier but de Mitiura Paint-Koui en toute fin de match. À l'arrivée une victoire 4-2 pour Pirae qui succède donc à Papeete au palmarès chez les dames. “C'est un honneur de pouvoir gagner ce tournoi surtout que l'on représentait Tahiti mais surtout le quartier de Hamuta”, a indiqué Krystal Vivish à l'issue de la rencontre. “Le match n'a pas été évident contre une bonne équipe de Taha'a mais les entrainements ont payé. On espère que le Festival pourra se tenir encore l'année prochaine pour que l'on défendre notre titre et pourquoi retrouver Taha'a.”



La fédération tahitienne de football a d'ores et déjà confirmé que la 13e édition du Festival des îles se tiendra en avril 2024. Le rendez-vous est donc pris.



Rédigé par Désiré Teivao le Samedi 22 Juillet 2023 à 22:11 | Lu 87 fois