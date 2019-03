Festival Te Vevo : une deuxième semaine sur la violence

Je vole… et le reste je le dirai aux ombres



Dans l’obscurité, une voix nous parle. Richard nous raconte ce rêve qu’il réalise enfin. Voler. Depuis l’enfance il savait que ses pouvoirs surnaturels se manifesteraient un jour. Alors il s’élance depuis la petite fenêtre, et saute. Cette pièce prend corps dans l’espace de sa chute. Une seconde. Une seconde pour ouvrir le journal intime de Richard Durn, convoquer des souvenirs réels ou fantasmés, et plonger dans la psyché du tueur de Nanterre. Nous sommes le 28 mars 2002, 10h30. Richard Durn se jette par la fenêtre de la salle d’interrogatoire du 36 quai des orfèvres, et durant une seconde, dans sa tête, tout reprend vie, les personnages du quotidien, les rencontres d’un soir, les héros imaginaires. Tous se côtoient et s’entrechoquent pêle-mêle dans son espace intérieur : sa mère, son seul ami, la vendeuse d’arme, le professeur d’art dramatique, Roberto Zucco, l’amoureuse de Bosnie, Robocop, l’adjointe au maire et Brad Pitt. De ce chaos de la pensée, extraire un sens, trouver une explication et peut-être les miettes d’une humanité dépiauté. Comment passe-t-on d’un prétexte humaniste à un acte sanguinaire? Comment peut-on se rêver Gandhi et agir comme Kouachi ? Où gît le mensonge ?