Festival : Pirae fait la guerre aux déchets

Tahiti, le 23 novembre 2019 - La ville de Pirae a organisé ce samedi son premier festival Zéro déchet sur le site de Matatevai. Véritables enjeux économiques et environnementaux, la commune souhaite sensibiliser ses administrés et les motiver à réduire les déchets.



« Je sais pas trop comment ça marche pour faire du compost, mais il paraît que c'est bien pour la planète », annonce timidement Hanalei, venue se renseigner sur le nouveau compost, installé à côté de chez elle, à l'occasion du premier festival Zéro déchet.

Initié par la municipalité de Pirae, ce premier festival fait la guerre aux déchets. « La collecte et le traitement des déchets de la commune de Pirae coûtent environ 380 millions de Fcfp à la commune et au final, ce sont les contribuables qui payent. Quand on sait que l'on peut réduire de plus de moitié nos bacs gris, à un moment donné, il faut vraiment essayer de réduire ses déchets et ce petit bâtiment bien sympathique qui coûte deux millions peut nous y aider », annonce Édouard Fritch, le Président de la Polynésie et maire de la commune de Pirae, en montrant le premier fare compost collectif de l'île qui vient d'être inauguré. Opérationnel début décembre, ce compost géant qui ressemble à une grande cabane, devrait pouvoir recueillir les déchets organiques de 1000 personnes environ.

Si le compost est l'un des moyens les plus faciles et les plus spectaculaires pour réduire de façon conséquente ses déchets, il est loin d'être le seul. Et les nombreux ateliers ou exposants présents tout au long de ce premier festival en étaient tous des exemples vivants.