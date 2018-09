Fermeture de classes : "On a un budget : il faut qu'on fasse avec"

PAPEETE, le 14 septembre 2018. Le directeur adjoint de l'éducation et des enseignements et l'inspectrice de la circonscription sont venus expliquer aux parents des élèves de l'école U'i Tama pourquoi une classe a été fermée. "Je suis d'accord que c'est brutal. Mais on a un budget : il faut qu'on fasse avec", a indiqué le directeur adjoint de l'éducation et des enseignements.



Lundi 10 septembre, les parents d'élèves d'une des trois classes de section des grands de l'école maternelle U'i Tama, située à Tipaerui, à Papeete, apprennent à leur arrivée à l'école que la classe de SG de leur enfant a été fermée par décision de la ministre de l'Education Christelle Lehartel. Pour les parents, c’est le flou. La direction de l'école décide finalement de réorganiser ses classes. Désormais, au lieu de trois classes dans chaque section de maternelle (section des grands, des moyens et des petits), il y a désormais trois classes de SG, deux classes de SP, deux classes de SM et une classe qui mêle des élèves de niveau SP et SM. La direction de l'école a en effet privilégié le maintien des classes en SG, une étape importante avant l'entrée en CP.



"Le manque de communication"

Jeudi soir, une rencontre était organisée entre les parents d'élèves, le directeur adjoint de l'éducation et des enseignements et l'inspectrice de la circonscription. Tepuanui Snow, président de la Fédération des parents d'élèves, prend la parole pour expliquer aux intervenants les griefs : " Les parents d'élèves n'ont pas compris qu'on vienne supprimer une classe et veulent des réponses. Il y a eu deux problèmes : la fermeture d'un poste et le manque de communication".



Serge Segura, directeur adjoint de l'éducation et des enseignements, justifie de manière comptable cette décision. Endossant une attitude pédagogique, il explique : " Trois fois dans l'année, on regarde les effectifs d'un établissement. Au mois de février 2018, il y avait 240 élèves dans l'école U'i Tama. En juin, nous avons constaté une diminution du nombre d'élèves sur la maternelle, une fuite. Au 31 août, il y avait 195 élèves inscrits. L'école a alors été avertie qu'une classe était susceptible d'être fermée. La décision a été prise in fine par la ministre de l'Education."



Sur la soudaineté de la décision, la DGEE et l'inspectrice de l'académie souligne avoir avertie la direction de l'école le 31 août. Mais les parents n'ont appris cette nouvelle que le 10 septembre, le matin même où l'enseignante n'était plus à son poste. " Pourquoi ne pas avoir attendu que les élèves puissent dire au revoir à leur maîtresse?" , interrogent les parents. " La ministre a pris cette décision pour que cela ne dure pas." Serge Segura reconnaît malgré tout : "Je suis d'accord que c'est brutal. Mais on a un budget : il faut qu'on fasse avec".

Depuis le 11 septembre, un psychologue scolaire intervient auprès des enseignants et des enfants si besoin. Il sera de nouveau présent le lundi 24 septembre, jour de la rentrée.