Fenua Compétence, c'est reva

Tahiti, le 5 septembre 2021 – Les membres de Te Opere te Ite – Fenua Compétences se sont réunis jeudi afin d’approuver les statuts de l’association lancée fin mars. Portée par le Fonds paritaire de gestion, Fenua Compétences a pour projet de lancer une plateforme numérique afin de proposer des formations professionnelles à distance aux salariés des archipels.



Lancé le 30 mars dernier et porté par le Fonds paritaire de gestion, le projet Te Opere te Ite – Fenua Compétences s’organise. Jeudi, l’assemblée générale constitutive de l’association s'est réunie afin d'approuver ses statuts et d’élire son conseil d'administration et son bureau. L’association a pour objet de développer des actions de formation à distance par support via une plateforme numérique pour un public éloigné de Tahiti, avec un objectif de pérennisation de son fonctionnement après trois ans de phase test. Rendue possible par le développement d’outils numériques, notamment le déploiement du câble Internet par fibre optique, la plateforme de Fenua Compétences doit permettre le désenclavement des îles éloignées et permettre un égal accès à la formation pour tous les Polynésiens.