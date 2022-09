Femme poignardée à Bora Bora : le conjoint écroué

Tahiti, le 1er septembre 2022 – Après le décès d'une femme poignardée par son compagnon le 29 août à Bora Bora, une information judiciaire pour meurtre a été ouverte mercredi. L'auteur présumé, âgé de 49 ans, a été mis en examen et placé en détention provisoire à Nuutania.



Comme l'ont rapporté nos confrères de Tntv et Polynésie la 1ère mardi, une femme de 52 ans a été poignardée par son compagnon le 29 août à Bora Bora. Après s'être rendue au dispensaire de l'île alors qu'elle présentait une blessure par arme blanche au niveau du thorax, la victime avait été évasanée au Taaone où elle était décédée quelques heures plus tard.



Au terme de 48 heures de garde à vue à la brigade de gendarmerie de Bora Bora, puis dans les locaux de la section de recherche de Papeete, l'auteur présumé des faits a été présenté devant un juge d'instruction mercredi et mis en examen pour meurtre. Il a ensuite été placé en détention provisoire. Selon nos informations, des traces de sang ont été découvertes sur ses vêtements lors de son arrestation alors qu'il était ivre et allongé dans son lit. La victime, qui était mère de six enfants issus d'une précédente union, était en couple avec cet homme depuis 2018.



Mercredi, la présidente du Conseil des femmes de Polynésie, Chantal Galenon, a cette fois réagi à ce drame en indiquant qu'une cérémonie aux bougies serait organisée ce vendredi 2 septembre au parc Paofai de 17h30 à 19h30 afin de “marquer la tristesse et la douleur” face à ce “féminicide de trop”.