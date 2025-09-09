

Femme enceinte tuée dans le Loiret: le mari et sa deuxième compagne jugés pour meurtre aggravé

Orléans, France | AFP | lundi 15/09/2025 - Le procès d'un homme soupçonné d'avoir tué son épouse enceinte de huit mois en août 2022 à Montargis, s'est ouvert lundi devant la cour d'assises du Loiret, où il est jugé avec sa deuxième compagne pour meurtre jusqu'à jeudi.



Les deux accusés, le mari de la victime âgé de 38 ans et sa deuxième compagne âgée de 34 ans, sont de nationalité sénégalaise et jugés pour meurtre aggravé et violences habituelles.



Ils sont soupçonnés d'avoir tué dans la nuit du 2 au 3 août la victime, âgée de 31 ans, de nationalité française et enceinte de huit mois, première épouse de Sileye B. Celle-ci est décédée à l'hôpital de Montargis (Loiret), après avoir été retrouvée inconsciente à son domicile situé dans la commune.



A l'ouverture des débats, le mari a nié toute responsabilité, comme il l'avait déjà fait lors des auditions, au cours desquelles il avait toutefois admis une dispute avec la victime.



"Le seul crime que j'ai commis est de vivre avec deux femmes dans la même maison", a-t-il dit lundi matin. "Je n'ai pas tué ma femme, je ne suis pas responsable".



Selon l'autopsie pratiquée sur le corps de la victime, la cause de sa mort "est un traumatisme crânien grave", tandis que certaines des blessures constatées "s'apparentent à des actes de torture et de barbarie. Les nombreuses lésions sont d'âges différents (...) et ont été constatées sur l'ensemble du corps".



La petite fille portée par la victime était "quasiment à terme" et "viable" et "son décès semble lié à celui de la mère", avait alors précisé le parquet d'Orléans.



Les quatre enfants ont été placés auprès de l'aide sociale à l'enfance, "assez rapidement", selon le président de la cour d'assises, ajoutant que les policiers avaient constaté que l'appartement était "insalubre".



Les trois enfants du couple âgés de 2, 3 et 5 ans, comme celui de la seconde compagne, âgé de 3 ans, présentaient un état de saleté notable, était-il aussi précisé.



Ce dernier et sa deuxième compagne encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Le verdict est attendu jeudi.

le Lundi 15 Septembre 2025 à 05:21 | Lu 209 fois





