Féminicide : il se suicide en prison quelques heures après son incarcération

Brest, France | AFP | mardi 22/07/2025 - Un père de famille de 50 ans, mis en examen et écroué lundi pour le meurtre de sa compagne, a été découvert mort quelques heures plus tard dans sa cellule de prison, a annoncé mardi le parquet de Brest.



"A ce stade, l'hypothèse d'un suicide est privilégiée", a indiqué le procureur adjoint Emmanuel Phelippeau dans un communiqué.



Le quinquagénaire s'était présenté vendredi au commissariat de Quimper pour signaler la disparition de sa compagne, âgée de 46 ans et mère de leurs cinq enfants.



Placé en garde à vue samedi pour "arrestation, enlèvement et séquestration", le suspect a reconnu avoir tué son épouse et dissimulé son corps dans un bois, où les enquêteurs l'ont découvert dimanche soir.



Présenté lundi à un juge d'instruction de Brest, il a été mis en examen pour "meurtre sur conjoint, atteinte à l'intégrité d’un cadavre et modification de scène de crime", puis placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Brest.



Le crime de meurtre sur conjoint est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.



En 2023, 96 femmes ont été victimes de féminicide conjugal en France, un chiffre en baisse de 19% par rapport à 2022, selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur publié fin novembre 2024.