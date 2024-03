Félix Dhjan ouvre le Hoa Comedy Club

Tahiti, le 6 mars 2024 - L’humoriste Félix Dhjan se produira pour la première fois en Polynésie française lors de deux passages programmés les vendredi 8 et samedi 9 mars prochains à la Brasserie Hoa. Par ailleurs, l'artiste a fait un arrêt ce mercredi au conservatoire de Polynésie française, pour rencontrer les élèves d'une classe de théâtre, qui se sont essayés au stand-up en sa présence.



C’est une nouveauté qui promet d’égailler le week-end. L’humoriste Félix Dhjan est attendu, pour la première fois en Polynésie française, pour un seul en scène à la Brasserie Hoa lors de deux passages programmés ce vendredi et ce samedi. Son passage ouvre une nouveauté au Fenua, le Hoa Comedy Club, qui accueillera aussi dans les mois qui viennent Farid Chamekh (juin), Franjo (août), Nash (septembre) et Rey Mendes (novembre).



À l’initiative de Drôle de zèbre, l’invitation de Félix Dhjan permettra aux spectateurs de vivre un moment unique. Après avoir écumé les scènes, de Hong-Kong, Shanghai, Londres et la France entière, Félix Dhjan débarque à la Brasserie Hoa pour lancer la saison 1 du Hoa Comedy Club avec plusieurs représentations de son nouveau spectacle, “Nuances”.



Le comique est un ancien membre de la troupe du Jamel Comedy Club. Il a reçu le prix du public au Dinard Comedy festival en 2017 et cumule plus de 20 millions de vues sur internet.

Après s’être formé aux cours Simon de 2010 à 2013, Félix Dhjan fait de sa passion pour l’art de la scène son métier et devient rapidement standuppeur.



Aujourd’hui auteur, humoriste, comédien et metteur en scène, l’artiste s’est produit dans toute la France.



Entre absurde et impro



Félix Dhjan manie l’absurde et l’impro, dresse une satire des sujets actuels comme l’écologie, les nouvelles technologies ou encore le progrès. L’humoriste a pour habitude d’interagir avec le public, avec la promesse de moments de rire incontrôlable à la clé, tant son énergie débordante est communicative.

Entre personnages et vannes piquantes, il est d’une efficacité rare sur scène et n’hésite pas à user d’autodérision : “Physiquement, les gens disent de moi que je suis un mix entre Harry Potter et Éric Zemmour”, rie-t-il.



Felix Dhjan : “L'intérêt du stand-up, c'est d'écrire et de raconter ce qu'on vit” Vous sortez de votre rencontre avec la classe de théâtre du conservatoire de Polynésie. Les élèves vous ont concocté des petits sketchs. Qu'en avez-vous pensé ?

“C'était super intéressant. Ça m'a vraiment fait plaisir d'y participer. La diversité qu'il y avait est géniale aussi, tout le monde est ensemble. C'est un peu cucul ce que je dis, mais c'est beau de voir qu'ils se réunissent autour du théâtre. Déçu tout de même de voir qu'il y avait si peu de garçons...”



Les élèves sont sortis de leur cours classique de théâtre pour s'essayer au stand-up, c'est une forme de modernisme pour vous ?

“Le théâtre classique est hyper important, c'est une tradition et c'est bien de la garder. Mais se moderniser, c'est aussi intéressant, notamment en se lançant dans le stand-up. Car l'intérêt du stand-up, c'est d'écrire et de raconter ce qu'on vit. Au théâtre, on répète un folklore passé. Ça nous donne les bases et plein de choses, mais le stand-up apporte quelque chose en plus.”



Pour revenir à votre spectacle, allez-vous adapter certaines parties pour rapprocher un peu le public polynésien de vos sketchs ?

“Je suis justement en train d'y réfléchir, de travailler là-dessus. Oui, forcément, c'est évident, même si c'est la francophonie et que les gens parlent français, ça reste une autre culture. Il y a plein d'observations et de choses à raconter et à apporter de ce côté-là.”



Propos recueillis par Thibault Segalard



Rédigé par Bertrand Prevost le Mercredi 6 Mars 2024