Fei Pi nouveau roi du contre-la-montre par équipe

Tahiti, le 21 novembre 2021 - L'équipe de Fei Pi, emmenée par Benjamin Zorgnotti, Jean-Marc Rimaud et Emmanuel Hutin, a remporté, samedi à Hitia'a, le championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe. Ils ont devancé de six secondes l'équipe du VCT, championne en titre. Tamarii Punaruu, troisième, a pointé à plus de deux minutes des vainqueurs.



Les cyclistes ont retrouvé, samedi, les routes à l'occasion du championnat de Polynésie de contre-la-montre par équipe. Au programme pour les coureurs, un parcours de 20 km à réaliser à Hitia'a, entre la marina Cowan (PK 39) et l'église catholique de Tiarei (PK 29). Quinze équipes, toutes catégories confondues et composées au maximum de quatre coureurs, ont pris le départ de l'épreuve programmée samedi après-midi.



En "3e Cat", seulement trois équipes étaient engagées. On retrouvait notamment l'équipe du VCT, championne en titre et emmenée notamment par Thomas Loreille, double champion du chrono en individuel, et Toanui Gobrait. Sauf que le VCT ne pouvait plus compter sur les services de Benjamin Zorgnotti qui a roulé cette année sous les couleurs de Fei Pi. Une équipe de Fei Pi qui affichait une belle composition avec Zorgnotti, l'expérimenté Emmanuel Hutin et le nouveau venu au fenua, Jean-Marc Rimaud qui s'est déjà illustré sur les courses de VTT ces dernières semaines.



Et pour seulement six secondes, le titre est revenu à l'équipe de Fei Pi qui a bouclé les 20 km en 25'45. Et donc à six secondes derrière, le VCT s'est contenté cette année de la deuxième place. Tamarii Punaruu, diminué avec l'absence de Kahiri Endeler, parti pour disputer Le Tour Antenne Réunion, a pointé à plus de deux minutes des vainqueurs.



Dans les autres catégories, on note la victoire chez les dames de Marara Tri, avec Tekau Hapairai, Clémence Dédé et Joy et Kylie Crawford. En équipe mixte, une équipe de Fei Pi composée d'Élodie Touffet, Jérome Peni, Yvann Colot et Klint Vernaudon s'est également imposée.