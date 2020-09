Faux : Coco Taputuarai conteste la lourdeur de sa peine en appel

Condamné par le tribunal correctionnel le 25 février dernier à trois ans de prison avec sursis pour "faux" et "usage de faux", à l’exclusion définitive des marchés publics ainsi qu'à indemniser TNOF à hauteur de 50 millions de Fcfp, Coco Taputuarai avait fait appel de sa condamnation. L’audience s’est donc tenue devant la cour d’appel de Papeete jeudi matin en présence de l’intéressé. À la barre, ce dernier a indiqué qu’il ne "contestait" pas les faits de "faux" et d’"usage de faux" qui lui étaient reprochés, mais qu’il ne reconnaissait pas "tout le reste". Ce à quoi la présidente de la cour lui a répondu qu’il était seulement poursuivi pour avoir falsifié les plans. "On ne vous reproche que ça ! Alors, c’est quoi, tout le reste ?" , a-t-elle ainsi demandé à Coco Taputuarai qui n’a pas répondu.



Tel que l’a rappelé l’avocat de la société Tahiti Nui Ocean Foods (TNOF), Me Jourdainne, lors de sa plaidoirie, cette dernière avait dépensé des sommes "exorbitantes" lorsqu’il avait fallu faire refaire ces permis et "confier la mission à une autre société". De son côté, l’avocat général a requis la confirmation de la peine prononcée en première instance en rappelant que Coco Taputuarai avait "clairement" reconnu les faits à la barre. Le représentant du ministère public a ensuite justifié la "lourdeur" de cette peine par la teneur du projet de la ferme aquacole de Hao, un "chantier conséquent et difficilement accepté par la population polynésienne".



Pour la défense de Coco Taputuarai, Me Usang a souligné le fait que son client de 75 ans n’avait jamais été condamné auparavant et qu’il avait été "choisi" pour ce projet en raison de son "expérience de constructeur". "C’est un chef d’entreprise respecté et respectable, je ne comprends donc pas pourquoi il a été condamné à la peine maximale." Estimant que les faits reprochés n’étaient pas "caractérisés", l’avocat a requis la relaxe de son client. La cour d’appel rendra sa décision le 15 octobre.