Faux BRAV-M chez Hanouna: enquête ouverte après un signalement de la préfecture de police

Nanterre, France | AFP | mercredi 05/04/2023 - Une enquête préliminaire a été ouverte à Nanterre (Hauts-de-Seine) après un signalement de la préfecture de police de Paris sur la présence de personnes présentées à tort comme des policiers de la BRAV-M dans une émission de Cyril Hanouna, a indiqué mercredi le parquet, sollicité par l’AFP.



Vendredi dernier, ces trois hommes et cette femme ont témoigné sur le plateau de TPMP encagoulés, la voix modifiée et un brassard de police au bras sur le plateau de TPMP, se présentant pour certains comme membres de la Brigade de répression de l'action violente motorisée (BRAV-M).



Cette unité de policiers à moto est actuellement sous le feu des critiques, accusée de violences sur des manifestants contre la réforme des retraites.



La préfecture de police a émis un signalement à la justice, d'abord au parquet de Paris, qui s'est dessaisi au profit de celui de Nanterre, qui a confié les investigations à la Brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP).



Sollicité par l'AFP, le groupe Canal+ n'a pas souhaité faire de commentaire.



Invité de l'émission de Cyril Hanouna sur C8 lundi, Laurent Nuñez avait indiqué avoir saisi la justice après la séquence, et qu'une "enquête administrative" était menée par l'IGPN, la police des polices.



Selon le préfet de police, la présence de ces quatre personnes "jette le discrédit" sur cette unité.



Dès vendredi soir, il avait assuré que "les premiers éléments en possession" de ses services laissaient "à penser que ces personnes n'appartiennent pas à la BRAV-M".



"Quand un fonctionnaire qui a été révoqué parle au nom de la BRAV-M, pour moi c'est un problème", avait ajouté le préfet Nuñez, dénonçant également le "non respect du devoir de réserve" des autres fonctionnaires.



Selon des sources concordantes à l'AFP, aucun n'est membre de la BRAV-M. Un prénommé Cédric, qui s'est présenté comme leur porte-parole, a été révoqué de la police nationale en décembre 2022.