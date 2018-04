Fake-news de campagne: de nouvelles "prises"

PAPEETE, le 25 avril 2018- Hier nous avons publié un article dans le but de mettre en garde les électeurs et les inviter à se méfier des nombreuses "fake news" qui circulent sur les réseaux sociaux en cette période électorale. Nous avons invité les internautes à participer à cette "chasse aux fake news", et nous avons reçu, dès ce matin, quelques alertes que nous ne manquons pas de partager.Chacun choisira de "croire" ou "ne pas croire", "telle est la question", pour paraphraser un célèbre dramaturge..:: tout droit sortie de l'imaginaire, car comme indiqué, la réunion est en effet restée secrète, cette allégorie est plutôt amusante...