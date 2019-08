Faites le tri dans votre bibliothèque !

PAPEETE, le 8 août 2019 - Le Lions club Papeete invite les lecteurs du territoire à donner une seconde vie à leurs livres. Il organise une collecte jusqu’au 31 août pour soutenir les enfants malentendants du fenua.



Une grande collecte caritative est en cours. Organisée par le Lions club Papeete, elle dure jusqu’au 31 août.



" Nous l’avons lancée début juin pour pouvoir équiper des enfants sourds et malentendants d’appareils auditifs ", explique Denis Doyen. Membre du Lions club Papeete, il fait du porte à porte pour récupérer les dons de ceux qui ne peuvent pas se déplacer.



Des ouvrages en bon état



Pour ceux qui sont mobiles des points de collecte ont été mis en place à Tahiti et à Moorea (voir encadré Pratique). Denis Doyen précise : " nous recueillons des livres mais attention, pas les vieux livres dont on veut se débarrasser, plutôt des ouvrages encore en bon état à qui on veut donner une seconde vie ".



À ce stade de la collecte 3 500 livres ont déjà été recensés, nettoyés voire au besoin restaurés. Mais un certain nombre n’a toujours pas été pris en charge. " On devrait en avoir près du double au total ", estime Denis Doyen. Soit une tonne et demie.



Vente au poids en septembre



Dans l’opération le poids compte car les ouvrages seront proposés au kilo. " On organisera une journée de vente sans doute courant septembre. " La date n’a pas encore été arrêtée. Les prix seront modiques pour " encourager à la lecture ".



Les fonds récoltés à l’occasion de cette vente serviront à acheter du matériel pour équiper des enfants sourds et malentendants de la presqu’île. Le coût de cet investissement est d’1,7 million de Fcfp et sera effectué quels que soient les résultats de la collecte caritative de livres.



Le Lions club de Papeete a déjà équipé une classe de Pirae qu’il a fallu rééquiper après les inondations de 2017 dans l’établissement.



Des besoins existent toujours et, après discussion avec la Direction générale de l’éducation et des enseignements, ce sont des élèves de la presqu’île qui ont été choisis comme bénéficiaires pour l’opération 2019.



" Aujourd’hui, ces élèves de l’école Toerefau de To’ahotu font l’aller-retour tous les jours entre leur lieu de résidence et Papeete. Les équipements leur permettront de rester près de chez eux pour continuer à étudier ."