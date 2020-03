Face au coronavirus, Greta Thunberg encourage la "grève numérique" pour le climat

Stockholm, Suède | AFP | mercredi 11/03/2020 - La militante suédoise Greta Thunberg, instigatrice des "grèves de l'école pour le climat", a appelé mercredi à la "grève numérique" face la progression du nouveau coronavirus, faisant valoir les recommandations des autorités sanitaires afin de limiter les rassemblements.



"Nous ne pouvons pas résoudre une crise sans la traiter comme telle et nous devons nous unir derrière les experts et la science. Cela vaut bien sûr pour toutes les crises", écrit-t-elle sur Twitter.

"Les experts nous demandent d'éviter les grands rassemblements publics" afin de "ralentir" la propagation du virus, poursuit-elle. "Je recommande donc personnellement de faire ce que disent les experts".

La jeune femme de 17 ans, cheffe de file du mouvement "Fridays For Future" (les vendredis pour le climat), a ainsi plaidé pour une "grève numérique" sur les réseaux sociaux, une nouvelle façon de sensibiliser le public à la cause climatique selon elle, afin d'éviter tout rassemblement physique.

Elle invite les militants à poster en ligne des photos d'eux frappées du mot-dièse #ClimateStrikeOnline (Grève pour le climat en ligne) chaque vendredi de manifestation.

Dans le même temps, le gouvernement suédois a annoncé mercredi interdire les rassemblements de plus de 500 personnes dans le royaume - qui compte actuellement plus de 450 cas et un décès - suivant ainsi les recommandations de l'Agence nationale de santé publique.