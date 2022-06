Face à la Russie, la Finlande s'interroge sur son "talon d'Achille" démilitarisé

Mariehamn, Finlande | AFP | mercredi 14/06/2022 - Ses milliers d'îlots rocheux, ses paysages bucoliques... et sa zone démilitarisée sous l'oeil d'un consulat russe: dans l'archipel finlandais des îles Åland, toute présence militaire est impossible en vertu de traités avec la Russie remontant à plus de 160 ans.



La demande d'adhésion de la Finlande à l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par Moscou a relancé le débat sur le statut militaire de cet archipel autonome de 30.000 habitants, niché en mer Baltique à mi-chemin entre la Suède et la Finlande.



"On a toujours pensé: +qui voudrait nous attaquer quand nous n'avons rien qui ne mérite d'être capturé+?", explique à l'AFP Ulf Grüssner, un îlien de 81 ans.



"Mais cela a changé avec la guerre de Poutine en Ukraine", confie ce retraité vivant à Mariehamn, le chef-lieu de l'archipel, qui a fêté jeudi un siècle de son autonomie.



Selon un sondage publié début juin, 58% des Finlandais souhaitent désormais une présence militaire sur ces îles, pour dissuader la Russie de tout coup de force.



Dans sa demande d'adhésion à l'Otan déposée fin mai, Helsinki a précisé vouloir préserver la démilitarisation et respecter l'accord en vigueur avec la Russie. Mais la position est jugée naïve par des experts.



"C'est le talon d'Achille de la défense finlandaise", souligne à l'AFP Alpo Rusi, ancien conseiller à la présidence à Helsinki.



"La préoccupation, c'est de savoir si la Finlande réagirait assez vite militairement en cas d'intrusion", dit ce diplomate ayant travaillé pour le prix Nobel de la Paix Martti Ahtisaari.



Des armées se sont ainsi disputé le contrôle d'Åland pendant les deux guerres mondiales.



"Pourquoi croire, alors que cela n'a jamais été le cas lorsqu'il y a eu des guerres en mer Baltique, que des troupes ne vont pas se précipiter pour contrôler Åland le plus vite possible?", plaide Charly Salonius-Pasternak, chercheur à l'Institut finlandais des Affaires internationales.



Comme Ulf Grüssner et beaucoup d'habitants, le gouvernement local reste lui opposé à tout changement de statut.



"Pourquoi changer? Je pense que c'est un facteur de stabilisation en mer Baltique que nous soyions démilitarisés", plaide Veronica Thörnroos, la présidente de l'exécutif local.



Selon elle, l'armée finlandaise pourrait intervenir "très rapidement" en cas d'attaque contre l'archipel.



Propriétés de l'Etat russe



Dans ces îles jadis russes, la démilitarisation se fait au départ au détriment de la Russie tsariste, après un traité de 1856 suivant sa défaite lors de la guerre de Crimée.



Après l'indépendance de la Finlande en 1917, l'archipel bien que suédophone tombe dans le giron de la nouvelle nation, avec toutefois un statut d'autonomie toujours en vigueur.



Au terme de la Seconde guerre mondiale marquées par des années de guerre sanglante entre l'Union soviétique et la Finlande, la démilitarisation d'Åland se poursuit dans un nouveau traité de 1947, cette fois défavorable à Helsinki.



Emblème de l'oeil de Moscou, l'URSS ouvre en 1940 un consulat dans le bourg de Mariehamn, où flotte toujours le drapeau russe aujourd'hui.



Depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est là que, chaque jour, des habitants d'Åland viennent crier leur colère contre le président russe Vladimir Poutine et son invasion.



"Ils n'ont rien à faire ici. La Russie est toujours une menace", dit à l'AFP Mosse Wallen, 71 ans, un de ceux venus manifester devant la maison de bois entourée de grilles.



La Russie détient aussi une autre maison sur l'île, saisie à la famille d'Ulf Grüssner: son père était allemand et l'accord de 1947 prévoyait que toutes les biens allemands d'Åland deviennent propriété soviétique.



"Ils ont donné trois jours à ma mère pour s'en aller", se souvient l'octogénaire, en montrant la maison délabrée dont l'accès est bloqué par une chaîne.



En 2009, une partie de la propriété a été transférée directement au Kremlin.



Ulf Grüssner redoute de voir l'ex-maison familiale et la démilitarisation servir de "prétexte" à une augmentation de la présence russe dans l'archipel.



"C'est improbable, mais d'un autre côté ce n'est pas impossible", juge-t-il.