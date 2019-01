Faaa rénove le dalot de Vai'aha

FAA'A, le 24 janvier 2019 - Le dalot actuel est trop étroit et il est à l'origine de plusieurs inondations à Faa'a. Un employé municipal y a d'ailleurs laissé la vie, en essayant de dégager les déchets qui l'encombraient, il y a deux ans. Un triste fait qui a marqué les esprits et la municipalité veut mettre les moyens pour éviter un autre drame.



Le dalot est un petit canal recouvert d'une dalle. Il sert à faire évacuer l'eau, tout comme les caniveaux.



Et sur Faa'a, il est urgent de changer celui qui se trouve à Vai'aha, près du Croissant d'Or. " On s'est rendu compte que les évacuations qui viennent du haut sont plus larges, et lorsque l'eau arrive sur cette portion, tout déborde ", explique Charles Vanaa, directeur de la sécurité à Faa'a.



Des épisodes pluvieux ont d'ailleurs marqué les esprits sur place. " Il y a deux ans, nous avions perdu un employé qui essayait de dégager les déchets qui encombraient le dalot ", se rappelle Charles Vanaa.



L'idée est donc d'installer un nouveau dalot, " de 4 mètres de large X 2 mètres de hauteur, pour améliorer la canalisation des eaux qui viennent des Hauts de Puurai ", indique Dominique Romero, conducteur de travaux à l'entreprise Boyer.



Les travaux démarreront la semaine prochaine. " On commence à s'installer à partir du lundi 28 janvier et la route sera bloquée le lendemain ", précise Dominique Romero.



En effet, la voie qui monte vers Puurai sera bloquée durant les travaux, " c'est-à-dire que les gens qui descendront de Puurai, pourront se rendre sur la route de ceinture. Par contre, celles et ceux qui seront sur la route de ceinture ne pourront plus, pendant les trois prochains mois, prendre la route de Puurai ", assure le conducteur des travaux.



La municipalité demande aux usagers de prendre leurs dispositions durant ces travaux. " Pour ceux qui voudront se rendre à Puurai, vous devrez le faire par la RDO ", insiste le directeur de la sécurité sur Faa'a.



Les travaux devraient durer trois mois, le Pays a investi 100 millions de francs, pour la réalisation de ce chantier.