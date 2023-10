Faa’a vainqueur, Huahine prometteur

Rugby - La 2e journée du Championnat de Tahiti à 7 a été remportée par Faa’a Aro, samedi, au stade Fautaua. Déjà vainqueur de la 1re journée, Faa’a creuse l’écart en tête du classement général. Huahine RSC, qui disputait son premier tournoi à 7 à Tahiti, a démontré un potentiel intéressant et prometteur pour l’avenir.

Le club de rugby de Faa’a enchaîne les succès depuis le début de saison 2023-2024 en ayant gagné le Challenge à 10 début septembre puis en s’imposant lors des deux premières journées du Championnat de Tahiti à 7. Un temps dans le creux de la vague, Faa’a Aro a incontestablement retrouvé son lustre d’antan. Les protégés de l’entraîneur-joueur Manuarii Richmond ont nettement remporté tous leurs matchs, samedi.



Après avoir déroulé en poule contre Huahine (33-5) et Punaauia (40-0), les verts ont dominé (19-5) Pirae en demi-finale et se sont imposés encore plus largement (26-5) en finale contre l’entente Papeete-Paea, le club de Manu Ura étant le tenant du titre du Championnat de Tahiti à 7. Ceci étant, l’entente a bien tenu le choc pendant une mi-temps et quasiment fait jeu égal avec Faa’a pour n’être menée que 7-0 au repos. Mais le suspense était vite éteint en deuxième période, Faa’a scorant d’entrée et si l’entente Papeete-Paea est revenue à 14-5 en marquant un essai, les joueurs de Faa’a ont fini fort pour l’emporter 26-5.



Cinq clubs avaient entamé le Championnat de Tahiti à 7 le samedi précédent et la participation fut en hausse lors de la 2e journée avec le déplacement de l’équipe de Huahine à Fautaua. Et si l’on pouvait craindre pour les îliens de sévères revers, il n’en fut rien. Les joueurs de l’entraîneur Stéphane Gaubert ont eu une entrée en matière difficile face à Faa’a. Mais ils ont bien enchaîné ensuite en battant (19-10) Punaauia en match de poule puis en bousculant l’entente Papeete-Paea en demi-finale, s’inclinant toutefois nettement (21-7). Et Huahine avait encore du pep lors du match pour les 3e et 4e places qui fut prolifique en essais, Pirae s’imposant 22-17.



La sélection tahitienne en lice dans le tournoi 3



Le club de Huahine pouvait tirer des enseignements très positifs de son déplacement à Tahiti, ce que confirmait Stéphane Gaubert : “Jérôme Alfonsi a fait un gros travail pour le développement du rugby à Huahine et en particulier à XV et avec Emmanuel Ballard, nous avons pris la suite pour entretenir l’activité, mais en se consacrant plutôt au rugby à 7, compte tenu de l’effectif dont nous disposons. Mais on espère développer nos effectifs à terme et on travaille pour cela avec le milieu scolaire. Ce déplacement à Tahiti nous était précieux pour mieux nous situer car on manque d’expérience en compétition. Et je pense que l’on a démontré aujourd’hui que l’on avait déjà un niveau intéressant et que notre parcours va nous mobiliser et nous motiver encore plus pour l’avenir.” Il est envisagé que Huahine organise un tournoi de rugby à 7 lors des festivités sportives organisées sur l’île du 17 au 22 décembre, un projet qui donnerait encore un peu plus de crédibilité au rugby à Huahine.



Un deuxième club des îles était en lice samedi, en l’occurrence Moorea qui a essuyé deux défaites pour une victoire (33-7). Il était opposé samedi à Punaauia pour les 5e et 6e places. L’équipe de Punaauia nous avait habitués à beaucoup mieux, mais n’a pas semblé dans son assiette samedi.



La troisième des quatre journées du Championnat de Tahiti à 7 aura lieu le samedi 21 octobre et elle mettra en scène la sélection tahitienne ou du moins une ébauche de celle qui participera aux Jeux du Pacifique aux îles Salomon le mois prochain. La présélection tahitienne s’entraîne depuis plusieurs semaines et elle aura l’occasion de mieux se situer lors de la troisième journée du championnat. À noter enfin que la Fédération polynésienne de rugby accueille actuellement Philippe Marguin, directeur technique national arbitral au sein de la Fédération française. Il a animé une semaine de formation World rugby level 2 à laquelle ont participé une dizaine de membres de la la FPR, cette dernière ayant besoin d’étoffer son équipe arbitrale.



Résultats Tournoi 2

*Poule A

- Faa’a-Huahine 33-5

- Huahine-Punauia 19-10

- Faa’a-Punaauia 40-0

*Poule B

- Papeete/Paea-Moorea 40-5

- Pirae-Moorea 38-5

- Papeete/Paea-Pirae 22-12

*Demi-finales

- Faa’a-Pirae 19-5

- Papeete/Paea-Huahine 21-7

*Match 5e/6e places

- Moorea-Punaauia 33-7

*Match 3e/4e places

- Pirae-Huahine 22-17

*Finale

- Faa’a-Papeete/Paea 26-5



Classement général

1. Faa’a 20 pts

2. Entente Papeete-Paea 16 pts

3. Pirae 13 pts

4. Punaauia 11 pts

5. Moorea 10 pts

6. Huahine 6 pts

Rédigé par Patrice Bastian le Dimanche 8 Octobre 2023 à 17:07