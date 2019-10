Faa’a se pointe à 14 et perd de 14 points

PAPEETE, le 1er octobre 2019 - Deux matchs comptant pour la quatrième journée du championnat de rugby à XV se sont déroulés samedi. Punaauia a battu Taravao 44-17 et Papeete a battu Faa’a 21-7. Arue est actuellement en tête du championnat.



Le public de Fautaua a pu assister samedi soir à un match animé entre le Papeete RC et Faa’a Rugby Aro, malgré des problèmes d’effectif. Faa’a a commencé le match à 14 et a subi la domination du club de la capitale pendant la première période. Score à la mi-temps : 12-0.



En deuxième période, les joueurs d’Oremu ont un sursaut d’orgueil et ont tenu tête au rugby club de Papeete. John Tamarono a marqué un essai pour Faa’a, transformé par Teva Marea, mais ce sera insuffisant. Avec un joueur blessé, Faa’a a terminé à 13 et s’est incliné 21 à 7.



Samedi après-midi, le Punaauia RC a battu Taravao 44-17. Florian Allegre s’est illustré en marquant puis en transformant deux essais. François Duval et Gaëtan Vahinemoea marqueront eux aussi deux essais chacun, face à une équipe de Taravao qui n’a pas démérité.



Jeudi dernier, Arue XV Mili avait infligé un sévère 52-0 à l’équipe de Paea Manu Ura. Cette dernière fait actuellement son retour dans le championnat de rugby à XV, menée par une nouvelle équipe dirigeante.



Papeete RC et Punaauia RC s’affronteront lors du prochain rendez-vous du rugby local jeudi soir à 19H. Samedi, Pirae affrontera Faa’a à 19H à Fautaua. SB/FPR