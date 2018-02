Faa’a i te rima ve’ave’a organise une semaine Polynésienne autour de la couture

PAPEETE, le 05 février 2018- Du 9 au 16 février 2018 au centre des artisans à la mairie, la fédération Faa’a i te rima ve’ave’a renouvelle l’édition de la semaine polynésienne. Cet événement traditionnel sera une occasion de découvrir la couture sous toutes ses formes.



Les artisans de la fédération Faa’a i te rima ve’ave’a organise la semaine polynésienne dédiée à un savoir-faire artisanal. Ce mois-ci, la fédération met la couture à l’honneur dans l’enceinte du fare des artisans.

Les artisans présents proposeront des ateliers gratuits et feront des démonstrations autour de la couture. Les visiteurs pourront également acheter les créations des membres de la fédération.



Mise en place en septembre 2016, Le concept de la semaine polynésienne a été mise en place en septembre 2016. Cette manifestation est une occasion de montrer les produits et le savoir-faire des artisans, au public.

Plus d'informations :

Facebook : Rima Ve'a Ve'a

ou la présidente Tupana Fabiola au 89 24 38 07