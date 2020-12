Faa'a : bonbons et jouets par milliers pour les familles démunies

Tahiti, le 26 décembre 2020 - Air Tahiti Nui et le ministère de la Famille et des solidarités ont fait une remise de dons à l'association Tupita de Faa'a à l'attention des familles les plus démunies. Ces dernières se sont vues remettre quelque milliers de bonbons, ainsi que des vêtements, des jouets ou des chaussures.



Près de 5 000 bonbons et plus d’une centaine de jeux pour enfants ont été distribués dans les dix circonscriptions d’action sociale de la Direction des Solidarités, de la Famille et de l'Egalité le 18 décembre dernier. Un « Noël des solidarités » organisé en partenariat avec le personnel de la compagnie Air Tahiti Nui et le ministère de la Famille et des solidarités via l’association Tupita de Faa’a.



Une remise de dons motivée selon un communiqué du gouvernement par le souhait de « contribuer au bonheur des familles en difficultés » ou qui n’ont pas « la possibilité d’offrir à leurs enfants la fête de Noël telle qu’elles le souhaiteraient » vu le contexte de crise.



D’autres produits tels que des jouets, vêtements et chaussures ont pu être également remis à l’association Tupita de Faa’a, laquelle intervient dans un quartier prioritaire de Faa’a. La ministre de la Famille et des solidarités, Isabelle Sachet, a tenu à adresser « ses remerciements les plus chaleureux à l’ensemble du personnel d’Air Tahiti Nui pour ce beau geste en faveur des familles les plus démunies. »