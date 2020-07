Faa'a arrache le nul face au RC Pirae

Le Rugby Club de Pirae, champion en titre, a lancé son championnat samedi face au Faa'a Aro Rugby. Sur le papier les hommes de Teiki Dubois partait largement favori face à une équipe de Faa'a qui ne pouvait aligner que 15 joueurs samedi soir. Autant dire qu'en cas de blessure côté jaune, la rencontre allait vite devenir compliquée. Mais David Mairau, coach de Faa'a, pouvait compter sur un renfort de poids, avec Andrew Vanaa de retour au club après avoir jouer deux ans en Fédérale 2 avec le JA Isle Rugby.



Retour presque gagnant pour Andrew Vanaa



Galvanisés par cet atout majeur, les joueurs de Faa'a ont commencé la rencontre pied au plancher en allant tout de suite s'installer dans le camp de Pirae et en imposant leur jeu. Bien que dominés, les orange ont serré les dents avant d'ouvrir le score sur une pénalité de Viliami Kaufusi. La première de ses six pénalités de la soirée. Car si le champion en titre n'a pas été flamboyant dans le jeu, le Pirae RC a été d'une efficacité diabolique au cours de la rencontre, en profitant des nombreuses fautes de Faa'a et marquant sur chaque incursion dans le camp adverse. Le RC Pirae prenait ainsi le large au score 9-0. Mais c'était sans compter sur la vaillance des joueurs de Faa'a. Quelques minutes avant la mi-temps, Andew Vanaa a percé le rideau défensif de Pirae, derrière le jeu s'est bien enchainé et s'est conclu sur un essai de Roonui Maueau (9-5).



Au retour des vestiaires Faa'a a continué à imposer à son jeu, fait de jeu au large et de percussion avec les avants. Et Pirae a fini par craquer sur une énième charge de Heiarii Ioane. Faa'a passait ainsi pour la première fois devant au tableau d'affichage (10-9). Pirae est ensuite repasser devant sur une nouvelle pénalité de Kaufusi (12-10). Et puis Andrew Vanaa a sorti les cannes. Ce dernier s'est échappé sur l'aile gauche avant de filer à l'essai et de redonner l'avantage à Faa'a (15-12). "C'est un premier match difficile pour nous. Honnêtement Faa'a a dominé le jeu. Ca nous a permis de voir nos lacunes. Par contre les gars n'ont pas lâcher et à chaque fois on pu recoller au score grâce notamment à notre buteur", a expliqué Teiki Dubois.



Et en effet encore une fois les jaune vont être punis de leur indiscipline. Kaufusi passera deux nouvelles pénalités pour Pirae (18-15). Mais le sort aurait été cruel de laisser Faa'a perdre cette partie. Les hommes de David Mairau dans les derniers instants ont réussi à récupérer à leur tour une pénalité en face des poteaux, qui sera transformée par Teva Marea. 18-18 score finale pour une équipe de Faa'a qui aurait mérité bien plus que ça. "On a eu du mal à mettre en place notre effectif mais nous sommes là. Le plan de jeu mise en place a bien marché et c'est de bon augure pour la suite. Et on a vu tout le bien qu'Andrew pouvait apporter à cette équipe. Il n'est pas revenu pour rien", a indiqué David Mairau à l'issue de la rencontre.



Rappelons que jeudi le Punaauia RC a dominé jeudi le Arue XV Mili en ouverture de la première journée du championnat. Rendez-vous désormais samedi 18 juillet pour la suite des hostilités.