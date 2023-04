Faa'a : Oscar décroche encore la palme

Tahiti, le 16 avril 2023 - Sans surprise, Oscar Temaru arrive en tête dans la commune dont il est maire depuis 1983. Le leader indépendantiste obtient plus de 54% des suffrages, loin devant le Tapura et ses 18,4%. Le A Here ia porinetia est quant à lui crédité de 10,8%. Avec 5675 voix et 54% des suffrages, le Tavini améliore son score de 2018, le parti bleu avait alors obtenu 5143 voix et 46,5%. Le Tapura et le Amuitahira'a perdent respectivement près de 10 et 12 points par rapport à 2018. Le A here ia porinetia arrive troisième avec 10,8% des voix dans la commune la plus peuplée de Polynésie où l'abstention a été forte (46%).