"Fa'atura ia Mauna Kea": les Tahitiens se connectent au combat des Hawaiiens

Selon les légendes, le Mauna Kea qui culmine à 4 200 mètres d'altitude, est la représentation de Wākea, le dieu du ciel. Certains ancêtres y sont d’ailleurs inhumés, et des cérémonies y sont encore aujourd'hui pratiquées, et d'autres continuent à enterrer leurs cordons ombilicaux pour se relier à cette terre sacrée. "Il faut continuer à se battre pour sa terre parce que c'est de là que vient la vie d'un Polynésien et le plus important c'est de là qu'il tire mana. Il ne faut pas céder et s'unir. A fa'atura ia Mauna Kea. Respectons Mauna Kea", a insisté Yves Doudoute.



Kauhilani Teuira, dont la grand-mère est originaire de Hawaii, a également participé hier à cette cérémonie de communion sur le site de Fare Hape. "Même à des centaines de kilomètres de nos frères et de nos sœurs hawaiiens on peut quand même participer à ce combat qui nous concerne tous", a confié le jeune homme.



Pour rappel depuis dix jours plusieurs centaines de Hawaiiens campent au pied du Mauna Kea pour manifester contre le projet de construction d'un des plus grands télescopes du monde (TTM), de 30 mètres de diamètre, prévu sur le sommet de cette montagne. Les travaux devaient débuter depuis le 15 juillet dernier, pour un budget prévu de 1,4 milliard de dollars américains, soit environ 140 milliards fcpf. Cependant les manifestants ont barré la route d'accès à la montagne, et ont dressé des tentes.



Devant cette forte mobilisation le district de Big Island a voté mercredi un moratoire de 60 jours pour permettre aux parties de trouver un compromis.