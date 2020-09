Fa’aiho, le festival aura finalement lieu cette semaine

TAHITI, le 13 septembre 2020 - Le pays a souhaité l’organisation du festival Fa’aiho pour redonner toute sa place aux spectacles et artistes. Organisé par la Maison de la culture, il devait avoir lieu mi-août, mais la crise sanitaire a entraîné un changement de date ainsi qu’une modification de la programmation. Rendez-vous donc cette semaine aux théâtres de la Maison de la culture.



Pendant quatre jours, de mercredi 15 à samedi 19 septembre, le festival Fa’aiho va occuper les deux salles de spectacle de la Maison de la culture. L’occasion de retrouver sur scène des chanteurs, musiciens, danseurs, humoristes.



L’événement offrira un temps de réflexion sur les épidémies via la littérature et les arts. L’objectif ? " Mettre en valeur la richesse de nos expressions culturelles ", indique la Maison de la culture.



La programmation de cet événement prévu à l’origine en août a quelque peu évolué. Elle se recentre sur les scènes. Les conférences, rendez-vous avec les éditeurs ou bien encore les présentations d’atelier ou la soirée légendes ont été annulés en raison des contraintes organisationnelles et de la disponibilité des intervenants.



Danse



Deux troupes bien connues du ‘ori tahiti présenteront des spectacles originaux à l’occasion de ce festival. Mercredi et jeudi, Hei Tahiti de Tiare Trompette-Dezerville sera au Grand théâtre avec Pare nui i te va’a vaevae ou la Pirogue aux mille jambes. Le thème ayant été rédigé par Yann Paa.



Vendredi et samedi, Tamariki Poerani de Kohai Batani Gournac prendra le relai avec Te Varua o te hura ou l’esprit de la danse. Ce spectacle est inspiré de l’expérience de Makau Foster Delcuvellerie au sein des traditions Polynésiennes et d’ailleurs.



Il relate son initiation à la danse traditionnelle et sa découverte au gré de ses voyages des cultures océaniennes, mexicaines, japonaises, chinoises et occidentales qui l’ont convaincue de l’universalité de l’esprit de la danse.



Musique



Plusieurs choix s’offrent aux spectateurs avec des concerts de musique traditionnelle, d’hommage aux Polynésiens d’antan, de chansons pour enfants ou de musique contemporaine. Mercredi, le pupu himene Tamari’i Ra’ahiti mené par Mā Zinguerlet sera suivi du groupe Tuakana.



Jeudi, le pupu himeneTaru’u mené par Dayna Tavaearii sera, lui, suivi du concert de Verua. Vendredi le pupu himene Tamari’i Rapa mené par Pierrot Faraire et Sissa-Sue O’kota’i animera la soirée. Samedi, cela sera au tour du pupu himene Natiara puis de Nohorai accompagné par les musiciens du groupe Eono.



Felix Vilchez et ses désormais fameux concerts-documentaires investira le Petit théâtre le mercredi et le samedi. Ces concerts qui mettent à l’honneur la musique d’antan se jouent d’habitude à guichet fermé.



Avec Vahine Himene Tahiti, il rendra hommage aux grandes dames de la chanson polynésienne. Les Comptineurs de Tahiti raviront le jeune public le jeudi soir avec une compilation de leurs meilleurs titres et des reprises de leur album Chat La La.



Littérature et humour



Enfin, le jeudi, une projection du film Mort à Venise suivie d’échanges sur le thème Épidémie dans la littérature et les arts sont prévus. Ils fonctionneront ensemble, le film permettant de nourrir les discussions lui succédant.



Vendredi, place à l’humour avec les Tapas Légendaires, un spectacle de Maud des Pukans Pradda, Papa Tihota, Tashi et Toto au Petit Théâtre.