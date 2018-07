"Fa'ahei ta'oto", le rêve de Temaeva

Côté spectacle, la troupe présentera " trois tableaux : la paix du ciel, ensuite on parle de l'océan puis de la terre. Donc, on a misé sur du blanc avec des rayures rouge ", décrit Cathy Puchon, une amie de Coco Hotahota.



Sur scène, Temaeva présentera plus de 100 danseurs, et la nouvelle génération est mise en avant. " La plupart de nos jeunes n'ont jamais fait de Heiva et ils dansent dans un groupe professionnel. Coco a voulu montré à la population qu'avec des jeunes, on peut y arriver. Beaucoup de nos anciens danseurs ont monté des groupes de danse. Il y en a aussi qui ont construit leur vie familiale et qui ont pris de l'âge ", explique Cathy Puchon.



Qui dit nouvelle génération, dit une nouvelle façon de voir les choses. " On n'a pas connu ça, avec les échauffements, les ateliers… À notre époque, il n'y avait pas d'ateliers, on répétait directement et on suivait notre chorégraphe. Aujourd'hui, on est obligé d'accepter cette nouvelle façon de faire, pourvu qu'au final, tout se passe bien ", rajoute Cathy Puchon.



Et c'est avec cette jeunesse que Coco Hotahota tentera de faire passer son message auprès des dirigeants du heiva et du pays.



Un spectacle fleuri que vous pourrez découvrir demain soir sur la scène de To'atā.