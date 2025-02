FIFO - ​Tevai Maiau : créateur d’émotions

Tahiti, le 3 février 2025 - Metal Pacifique – La mélodie de l’enfer au paradis est le premier long-métrage de Tevai Maiau et Marion Bois. Il est actuellement projeté au Fifo, hors compétition. Rencontre avec le coréalisateur de ce 54 minutes dédié à la musique metal.





150 bpm. C’est le tempo musical du metal mais aussi du rythme de vie effréné de Tevai Maiau. Celui qui vit à 100 à l’heure n’a pas une minute à lui. Il fourmille d’idées et veut voir ses projets se concrétiser. Affichant une cool attitude et une bouille de baroudeur californien sur le retour, il ne laisse pourtant rien au hasard. Il faut que ça roule, vite et bien.



Vidéaste depuis 14 ans, l’homme de 39 ans aime naviguer entre plusieurs milieux. Toute sa jeunesse, il l’a passée sur une planche de skate avec des amis à grinder et enchaîner les tricks du côté de Taravao. Un univers qui forge sa personnalité d’enfant terrible qui ne veut pas rentrer dans des cases. Tevai et sa bande d’acolytes se créent leurs propres codes. “Tout découle de là. Ce qui me caractérise, c’est la persévérance. En skate, le fait de tomber, se relever, tomber, se relever, rater, rater, rater… tu te dis au final, je vais tout faire pour réussir”, s’amuse Tevai. Et de poursuivre : “Je vais y aller à fond jusqu’à ce que je réussisse à rentrer un trick par exemple. C’est ce que le skate m’a enseigné et c’est aujourd’hui ce qui me caractérise. Je pouvais bosser pendant deux ans sur un seul trick et quand je réussissais, cela me motivait à aller plus loin encore. Ça ouvre le champ des possibles. Tout ça se reflète dans tout ce que je fais.”



Pour immortaliser ces moments, il s’est muni d’une caméra. “Ma mère avait une caméra semi-numérique à l’époque et j’ai commencé à filmer nos ‘exploits’. Nous étions une petite communauté. Il y a toujours une communauté derrière. Il faut toujours une communauté pour pouvoir partager, échanger et se nourrir culturellement parlant. Pour moi, tout est lié, relié, connecté”, philosophe le vidéaste. Un brin obsessionnel, il archive tout et se découvre une nouvelle passion.



Passionné de musique



Au-delà de la pratique sportive du skate, le cocréateur du JT Vert baigne dans cette culture où la musique est fondamentale. Du gros son dans les oreilles, du punk, du rock, du metal, Tevai ride sa vie personnelle et professionnelle avec ce côté “no limit” propre aux skateurs. “Attention, j’aime aussi le jazz et le reste”, lance l’auto-entrepreneur.



Tout naturellement, quand Tevai n’est pas derrière sa caméra, il joue de la batterie, de la guitare, chante et compose ses musiques. Autodidacte, il vient de créer Coral gem, un projet musical auto-produit depuis le plateau de Taravao, ayant pour but d'expérimenter différents styles. “Je suis passionné de musique. Ce qui me fait vraiment vibrer, c’est de raconter des histoires. C’est de raconter l’histoire des gens et pouvoir mettre en images l’essence d’un personnage, d’un groupe ou d’une communauté, c’est ça qui est important pour moi. Allier le son et l’image, c’est ce qui me dirige dans ce que je fais. Tout est lié au son et à l’image. C’est, pour moi, les deux sens que l’on utilise le plus dans la vie. C’est vraiment ce qui m’anime”, raconte l’ancien membre du groupe de rock alternatif Shedlight.



Faire passer des messages



Le plus important dans la vie, pour ce fan de Luan Oliveira : faire passer des émotions. Tevai, qui vibre sur différentes fréquences, insiste : “Ce qui me guide dans la vie, c’est cette volonté de créer des émotions. Je pense que c’est ce qui anime tout le monde en fait, c’est de pouvoir ressentir quelque chose. Quand je monte un film, il m’arrive d’être ému devant le montage parce que la personne me communique ses émotions, son ressenti. Mon job, c’est de pouvoir véhiculer ce message, qu’il soit concis et compréhensible pour la majorité de la population. C’est vraiment ça qui me passionne, c’est pouvoir véhiculer tout cela. Mon métier, c’est aussi ma vie de tous les jours.”



Le parcours mouvementé de Tevai tend toutefois à changer de cadence. Papa solo d’une petite fille de 11 ans, Tevai se veut plus sage et prend même de temps à autres des vacances. “Ma vision du monde a changé. Je suis beaucoup moins reckless (téméraire, NDLR) qu’autrefois. Avant, j’allais souvent vers le danger et depuis la naissance de ma fille, le goût du danger est beaucoup moins exacerbé. L’envie de faire passer des messages est donc plus fort aujourd’hui, parce qu’il y a une nouvelle génération qui arrive et c’est à nous de la guider. Avec tous les problèmes sociétaux du monde actuel et tous les dangers qui y sont liés, nous sommes obligés de les orienter”, raconte-t-il.



Toujours rebelle dans l’âme, l’un des conseils pour y arriver, selon lui, est simple : “Ne vous prenez pas la tête, prenez votre pied !”





Immersion dans la musique metal polynésienne

Tevai Maiau et Marion Bois présentent, pour cette 22e édition du Fifo, un film de 54 minutes qui sera projeté hors compétition.



Le film est né d’une rencontre entre les producteurs. Tevai Maiau est vidéaste à Bigouane Prods qu’il a fondé avec Jerry Biret. Marion Bois, elle, est journaliste. De passage en Polynésie, elle lui fait part de son souhait de réaliser un documentaire. Tevai est membre de l’association Tahiti Metalheads. Il a notamment joué dans un groupe de rock alternatif, Shedlight, de 2016 à 2018.



Le trentenaire raconte avoir foulé les mêmes scènes que les metalleux. L’idée lui vient de commencer à filmer et archiver les concerts depuis 2017.



Il soumet donc l’idée à Marion Bois de faire un documentaire sur le metal en Polynésie. Séduite, avec Tevai, ils exploitent les archives et tournent durant deux mois en 2023. Varua Ino, Uravena, Tikahiri, Poturu, Te Ruki… font partie du documentaire.



Pratique

Metal Pacifique – La mélodie de l’enfer au paradis

2024 - Polynésie française - 54 min - version française

Réalisation : Tevai Maiau et Marion Bois - Production : Bigouane Prods, Focus Pocus

En projection :

Mardi 4 février - Petit théâtre - 18 h 50

Mercredi 5 février - Grand théâtre - 9 h 20 avec rencontre

Et en ligne sur le site internet du Fifo, www.fifotahiti.com

Rencontre table ronde :

Rédigé par Jenny Hunter le Mardi 4 Février 2025 à 14:19 | Lu 580 fois