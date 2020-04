Extension des types de masques inclus dans les PPN

Tahiti, le 8 avril 2020 – Du fait de l’augmentation substantielle de la demande de masques dans le monde pour faire face à la pandémie de coronavirus, le conseil des ministres a décidé d’étendre les types de masques dont les prix sont encadrés en tant que produit de première nécessité aux masques répondant aux normes chinoises, japonaises, coréennes et australiennes.



Les masques répondant aux normes reconnues en Polynésie française, à savoir les normes françaises, européennes et américaines avaient intégré la liste des produits de première nécessité (PPN) le 23 mars dernier. Cependant, face à la forte demande de masques au niveau mondial du fait de la propagation de la pandémie de Covid-19 qui “ne permet plus à la Polynésie française (...) de s’approvisionner en masques répondant à ces normes”, le conseil des ministres a décidé ce mercredi d’étendre les types de masques dont le prix est encadré en tant que PPN aux masques relevant des normes chinoises, japonaises, coréennes et australiennes, a-t-on appris par voie de communiqué. Cet arrêté semble viser à “garantir que les masques répondant à d’autres normes (…) ne soient pas mis sur le marché en Polynésie française à des prix libres, et donc très probablement élevés”.