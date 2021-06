Exposition : retour sur 140 ans de Heiva au musée de Tahiti

Tahiti, le 8 juin 2021 – Danse, chant, musique, sports et artisanat : le musée de Tahiti et des îles revient jusqu'au 31 octobre sur les 140 ans d'histoire des festivités du tiurai, afin de "rendre hommage" aux acteurs qui célèbrent "la richesse culturelle" du fenua.



Rétrospective inédite, l'exposition Tahiti ti'a mai que propose le musée de Tahiti et des îles - Te Fare Manaha retrace les 140 ans d'histoire du Heiva, évoquant les festivités au travers de la danse, du chant et de la musique, des sports et de l’artisanat. L’occasion pour l'établissement d’exposer des collections diversifiées : des costumes du Heiva I Tahiti des années 50 à nos jours, mais également des affiches des années 60, des reproductions photographiques de 1880 à 1960, une partie de la collection de chapeaux, l'un des derniers va’a de course en bois daté de 1980, ou encore une sélection de tableaux d’artistes de renom tels que Adriaan Herman Gouwe, Alfred Le Moine, Bobby Holcomb, François Ravello et André Marere. "Au total, ce sont une centaine de documents et d’objets qui sont ainsi présentés" annonce le musée, qui prévoit des visites pour une découverte en détail, avec deux dates pour commencer : les samedis 12 et 26 juin.

Notons que l’exposition est proposée en tahitien et en français et qu'un audioguide en anglais est disponible pour le public anglophone. L'équipe du musée invite cependant le public à venir avec ses propres écouteurs pour plus de confort.