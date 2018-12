Exposition "Made i Unei" à Taravao

PAPEETE, le 18 décembre 2018 - Roti Make, Linh Cao et Laiza Pautehea organisent une exposition d'œuvres d'art peintures, sculptures contemporaines et photographies à partir d'aujourd'hui et jusqu'à fin janvier 2019 dans la galerie du Super u de Taravao.



" La galerie se veut culturelle et porte le nom de "Made I Unei" en rapport avec la tendance écologique. "



Des ateliers de créations artistiques sont par ailleurs proposés tous les jours au public de 8 heures à 10 heures pendant toute la durée des vacances. " Il n'y a pas de prix fixé pour ces ateliers, vous donnez ce que vous voulez ", annoncent les organisateurs.



Un vernissage participatif est prévu ce jeudi 20 décembre à 17 heures. " Le vernissage participatif consiste à demander à tous les visiteurs d'amener un petit quelque chose, si possible de leur jardin! "