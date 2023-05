Excelsior remporte le match 4 face à Aorai et s'offre un nouveau titre de champion

Tahiti, le 13 mai 2023 – Excelsior a dominé, vendredi à Taunoa, Aorai dans le match 4 des finales Elite. Les joueurs de la Mission se sont imposés sur le score de 95-90 et s'offrent un nouveau titre de champion.



Après leur large succès mercredi lors du match 3 face à Aorai (105-77), Excelsior pouvait conclure, ce vendredi à Taunoa, les finales Elite. Les joueurs de Taunoa de leurs côtés dans leur salle cherchaient à s'offrir un sursis pour aller disputer un match 5. Mais évidemment les rouges et blancs de la Mission avaient d'autres plans en tête. Et si Larry Teriitemataua et ses partenaires de Aorai, poussés par leur public, ont offert une belle résistance, les champions en titre l'ont finalement emporté sur le score de 95-90.

Une fin de match à suspens



En première mi-temps on a cru un moment que les joueurs de la Mission allaient s'offrir un nouveau succès écrasant. Reihiti Sommers et ses camarades d'Excelsior ont en effet frappé très fort d'entrée, notamment dans le deuxième quart-temps. En attaque les hommes de Teva Rauzy ont déroulé comme à leur habitude leurs systèmes et en défense les rouges et blancs ont été une nouvelle fois très solide. Conséquence au score, Excelsior prenait le large et allait compter jusqu'à 15 points d'avance. Mais à l'image également de leur dernier match, les basketteurs de la Mission allaient se relâcher et se montrés trop faciles sur certaines possessions. Des erreurs qui ont permis à Aorai de limiter la casse à la pause (48-40).



Après le repos l'intensité allait monter d'un cran avec beaucoup de fautes sifflées de par et d'autres. Un match plus physique qui a tourné à l'avantage de Aorai. Les joueurs de Taunoa, qui ont profité aussi d'une certaine maladresse au tir de champions en titre, réussissaient même à repasser en tête dans les dernières secondes du troisième quart-temps (62-60). Un avantage de courte durée car Excelsior reprenait rapidement le lead avant d'entamer la dernière période.



Un dernier quart temps qui s'est joué sur une intensité folle notamment dans les cinq dernières minutes. Excelsior avait repris un matelas de neuf point sur Aorai (80-71) après un lay-up et deux lancers réussis par Poea Kaimuko. Dans la foulée Raihiti Teriierooiterai puis Liam Fareata donnaient même 12 points d'avance à leur équipe (85-73). Mais poussés par leur public, les joueurs de Aorai, dans le sillage de leur capitaine Larry Teriitemataua, allaient s'offrir un baroud d'honneur en revenant à cinq points de leurs rivaux de la Mission (85-80) avec encore un peu plus de deux minutes à jouer. Sur leur lancée, les joueurs de Taunoa revenaient même à deux points après une interception et un panier de Heimoana Teamotuaitau dans la dernière minute (92-90). Mais les hommes de Teva Rauzy allaient finir le travail sur la ligne des lancers pour s'imposer donc sur le score de 95-90. A l'arrivée donc un nouveau sacre pour la génération des Reihiti Sommers et Rahiti Teriierooiterai qui continue de marcher sur le basket tahitien.



Du côté de Aorai on pourra se consoler cette saison avec le titre de championne décrochée par l'équipe féminine.





