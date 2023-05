Excelsior déjà bien lancé en finale face à Aorai

Tahiti, le 4 mai 2023 - Le match 1 de la finale "Elite" s'est joué mercredi soir à la Mission. Dans sa salle, le champion en titre, Excelsior, s'est imposé 80-65 face à son éternel rival Aorai. Le match 2 doit se jouer ce vendredi à Taunoa.



Enième confrontation entre les deux géants du basket polynésien. Ce mercredi, à la Mission, Excelsior et Aorai se retrouvaient pour le match 1 de la finale "Elite", trois ans après leur dernier face à face pour à ce niveau de la compétition. Et dans leur salle, les joueurs de la Mission, champions en titre, ont tenu leur rang grâce notamment à leurs cadres et à une grosse défense. A l'arrivée une victoire nette d'Excelsior sur le score de 80-65.



Aorai n'a fait illusion que dans le premier quart temps



Il n'y aura eu match que dans le premier quart temps. Grâce à une bonne adresse en début de match, Aorai prenait l'avantage au score mais sans vraiment creuser l'écart. Les joueurs de la Mission de leurs côtés commençaient leur travail de sape dans la raquette pour ne concéder que quatre points à l'issue des dix premières minutes (22-18).



Dans le deuxième quart temps la machine rouge et blanc allait définitivement se mettre en route. Reihiti Sommers et Ariihau Meuel allaient d'abord remettre Excelsior à hauteur avant que Rahiti Teriierooiterai ne redonne l'avantage à son équipe (24-22). En défense, les joueurs de la Mission sont également montés en intensité ne laissant aucun tir facile à leurs adversaires. En attaque Excelsior déroulait ses systèmes pour creuser inexorablement l'écart au score et à la mi-temps les champions en titre avaient repris les choses en main pour mener 43-34.



Après la pause, Aorai, sous l'impulsion de Larry Teriitemataua et Heimoana Teamotuaitau, allait réussir à recoller à trois points (45-42). Un petit come-back sans trop de conséquence pour Excelsior qui allait de nouveau dérouler. Rahiti Teriierooiterai sur un shoot à mi-distance a donné dix points d'avance aux locaux (52-42) qui allaient finalement en compter 14 à la fin du troisième quart temps. La dernière période a été anecdotique, Aorai ne réussissant jamais à repasser sous la barre des dix points. Excelsior s'imposait donc logiquement sur le score de 80-65 et se lance parfaitement sur le chemin d'un nouveau sacre. Les joueurs de Taunoa de leurs côtés auront l'occasion de se rattraper ce vendredi soir dans leur salle.

Les joueuses de Aorai prennent le meilleur sur Fei Pi dans leur match 1 Les dames ont ouvert le bal des finales mardi avec une affiche opposant les tenantes du titre de Fei Pi, face à Aorai. Le match 1 s'est joué à Taunoa et à l'issue d'une partie très serrée, au cours de laquelle aucune des deux équipes n'a vraiment fait un écart au score, ce sont les basketteuses de Aorai qui se sont imposées sur le score de 63-56. Le match 2 doit se jouer ce jeudi soir à Arue, à la salle Michel Lextreyt.

