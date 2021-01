Evrard Chaussoy propose une expérience immersive au Chevalet

Cela signifie rassembler

expérience immersive

Chaque tableau

sera une fenêtre pour voir le monde

Ce sera un moment d’évasion

une bouffée d’oxygène

viennent en faisant

Je m’isole alors et ne me consacre plus qu’à ça jusqu’à l’exposition.

assez isolé

Je me sens d’ailleurs un peu coupable d’être si loin, de ne pouvoir participer à l’émulation, de ne pouvoir rencontrer plus souvent d’autres artistes

Avec un aérographe, on pulvérise de la peinture

On peut faire des dessins très précis, des portraits en tout petit format. On a la possibilité aussi de faire des dégradés, du flou

j’ai touché un peu à tout

TAHITI, le 27 janvier 2021 -Les toiles de la nouvelle exposition de Evrard Chaussoy, elles sont 25, sont des peintures réalisées au couteau. Elles illustrent le thème dit Putuputu. "", définit l’artiste qui invite ses visiteurs à une "" du 6 au 13 février à la galerie du Chevalet.Du fait des restrictions sanitaires, le nombre de visiteurs sera réduit, ce qui participera à l’expérience. "", dit le peintre, "". Un monde sans masque ni distanciation.Il sera une scène de vie polynésienne comme un mā’a tahiti, un spectacle de danse, un combat de coq. "", "" pour se faire plaisir.Evrard Chaussoy est un artiste qui vit à Raiatea. Il assure une exposition individuelle à la galerie du Chevalet une fois par an, en février, depuis 2002. Il a déjà pris pour thème la Nature (presque) morte , le Rāhui, Raiatea, la vie dans les îles, les légendes polynésiennes ou bien encore les goélettes de Polynésie française. Le reste de l’année, il essaie de participer à des expositions collectives.Des mois durant, il réfléchit à son thème. Il prend des notes, construit les tableaux dans sa tête. Dans son processus de création c’est cette phase qui prend le plus de temps. Ensuite, lorsqu’il est décidé, il laisse courir sa main sur la toile. Les couleurs "".Il se garde un champ d’opportunités et d’improvisation. Mais globalement, la toile est prête, elle est déjà pensée. Cette phase de réalisation est plutôt courte. Elle dure en général autour de quatre mois. "À Raiatea, il est "". Loin de la vie artistique et culturelle de Tahiti qui lui fait un peu défaut. "." Mais il a toujours vécu sur cette île, en famille.Né à Raiatea, il y réside depuis 40 ans. Il dessine et il peint depuis sa petite enfance. Son père est Joseph Chaussoy et son frère Gilbert Chaussoy.Le premier était peintre, le second peintre, artisan, fabricant de ukulele. Tous les deux sont décédés mais ils ont marqué le monde de l’art en Polynésie. Avec son père, Gilbert a monté sur Raiatea la première société d’impression de tissu, Arii Tahiti, devenue Arii Créations.Evrard Chaussoy a d’abord travaillé dans le milieu du graphisme. Il a fait les motifs pour Arii Créations. Adolescent, il s’était équipé pour évoluer dans le monde de l’aérographie. "", précise Evrard Chaussoy.."Son parcours artistique a été marqué par un prix spécial octroyé par la société nationale des beaux-arts à l’occasion du salon 2007 au Carrousel du Louvre à Paris. Il a également fait du fusain, du dessin, "". En 2016, il a repris la peinture qui l’occupe à plein temps depuis 2017.