Évasion artistique à la galerie Winkler

TAHITI, le 20 décembre 2020 - Tous les ans, en décembre, la galerie Winkler propose une exposition collective qui fait le point sur l’année écoulée et fait le lien avec l’année à venir. Elle est en cours et va durer jusqu’au 24 décembre. Elle invite au voyage et fait la lumière sur un artiste contemporain méconnu : Maos.



" Les gens sont surpris, agréablement. Ceux qui sont déjà dans la mouvance contemporaine apprécient son travail ", constate Vaiana Drollet de la galerie Winkler à propos de Maos.



Des actes d’achats ont eu lieu, ce qui prouve s’il le fallait, que l’art contemporain a toute sa place en Polynésie. Mais surtout que Maos a un public.



Premier pas



Maos est un jeune artiste originaire de Bora Bora qui fait ses premiers pas en galerie. Son travail, lui, ne date pas d’hier. " Je le suis depuis un certain temps ", indique Vaiana Drollet, contente de pouvoir enfin présenter ses œuvres.



Elle apprécie son " énergie ", son " rapport à Basquiat évident ", et assumé, "son côté street", son choix de couleurs et de composition qui montrent " une vraie maîtrise du sujet ".



Maos a suffisamment de toiles pour faire une exposition individuelle. " Il est prêt ." Il sera certainement de retour en 2021 chez Winkler. En attendant, l’exposition collective de cette fin d’année est une bonne occasion pour observer les réactions du public. " Et il y a de très bonnes réactions. "



Voyager, pour se retrouver



Les toiles de Maos, il y en a cinq, sont présentées avec celles de 17 autres artistes (voir encadré). Un événement traditionnel chez Winkler qui résume l’année qui s’achève et fait le pont sur l’année à venir.



Certains artistes ont créé des œuvres spécialement pour ce rendez-vous, comme par exemple KNKY, Maryse Noguier. D’autres reviennent avec des œuvres créées pour leur exposition 2020. D’autres encore annoncent leurs travaux à venir, comme Jean-Paul Forest qui reviendra en mars. Il n’a pas fait d’exposition individuelle depuis deux ou trois ans.



Les visiteurs les plus attentifs ne manqueront pas de remarquer par ailleurs le travail encore confidentiel de Temoana Poole.



Il présente actuellement des photographies de baleines aux tons originaux. " Sachant qu’il ne fait pas que de la photographie sous-marine ", précise Vaiana Drollet. Lui aussi reviendra sous peu.



Partez en voyage !



L’exposition collective s’intitule "Voyage". Une cinquantaine d’œuvres permettent de voyager vers de nouveaux mondes artistiques.



Il y a de la peinture bien sûr, mais aussi de la sculpture, de la photographie, des illustrations, des dessins, de la gravure... "S’éloigner de tout rapproche un peu de l’essentiel".



Ces mots sont de Loïck Peyron et pour Vaiana Drollet, " ils nous interrogent sur notre besoin de nous évader, de changer d’air en cette période un peu tourmentée. Puisque nous nous recentrons sur l’essentiel, prenons le temps de profiter d’un voyage intérieur... "



Le voyage peut prendre différentes formes, à pied, en voiture, en avion, en bateau, seul en famille ou entre amis...pour les vacances ou pour la vie. Il peut aussi être immobile et prendre la forme d’un rêve...



" Il résonne dans notre esprit comme un appel du large, un lointain qui nous attire, un besoin d’exotisme. "