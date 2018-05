Evasans : un deuxième appareil pour Tahiti Nui Helicopters

PAPEETE, 9 mai 2018 - Le Conseil des ministres a accordé mercredi le régime douanier de l’admission temporaire à un second hélicoptère importé par la société Tahiti Nui Helicopters (TNH).



Le Conseil des ministres a approuvé mercredi un arrêté accordant le régime douanier de l’admission temporaire à un second hélicoptère importé par la société Tahiti Nui Helicopters (TNH). Cet appareil pourra être introduit en suspension totale des droits et taxes et avec dispense de l’obligation de cautionnement pour la société, conformément aux articles 147 et 147 bis du code des douanes. La société TNH disposera au total d’une flotte de 4 hélicoptères dont deux destinés prioritairement aux Evacuation sanitaires (Evasans) et deux autres exploités à des fins commerciales.



Par arrêté du, La société TNH, issue d’un partenariat entre Air Tahiti Nui et la société d’hélicoptères HBG avait bénéficié, le 20 avril dernier, du régime douanier de l’admission temporaire pour un premier hélicoptère destiné aux Evasan.



Tahiti Nui Helicopters est une Société par actions simplifiée (SAS) détenue à 50% par Air Tahiti Nui, et à 50% par HBG, groupe franco-suisse, leader français du transport aérien en hélicoptère.



Après la fermeture de Tahiti Helicopters en juin 2017, la Polynésie s'est trouvée sans opérateurs privés capable d'assurer les besoins du territoire notamment en matière d'évasan et de support logistique de grands travaux.