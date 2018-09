Evasan : le casa de l'escadron "Maine" se pose pour la première fois à Ua Huka

Le décollage s’effectue seulement 2 heures après le déclenchement inopiné de l’Evasan. Après 3h40 de vol, l’équipage arrive à destination et procède à une première approche pour déterminer le niveau du risque. Après la remise de gaz, il procède à l’approche finale et se pose en toute sécurité.



C’est un soulagement pour les habitants de Ua Huka et surtout pour le patient et l’équipe médicale locale, très heureux de voir l’avion militaire atterrir.

Après 45 minutes sur place, nécessaires au chargement de l’infortuné, c’est tout le savoir-faire des militaires qui est mis en jeu. L’équipage n’a pas le droit à l’erreur, en raison des limitations aux décollages imposés par la longueur de la piste. "Quelle que soit l’anomalie, insiste le pilote, la course au décollage ne doit pas être interrompue". Le Casa s’élance, avale la piste et décolle finalement sans souci vers le terrain de Nuku Hiva afin de reprendre un peu de carburant pour poursuivre vers le Groupement aéronautique militaire (GAM) de Faa’a qu’il rejoint à 20 heures. Le patient est pris en charge par le SAMU dès son arrivée et est transporté vers l’hôpital.



Communiqué de presse