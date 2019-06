Evans Haumani frappe à la porte du Tapura

PAPEETE, le 5 juin 2019 – Trois mois après sa démission du Tahoeraa, le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, ne cache plus son intérêt pour rejoindre le Tapura d’Edouard Fritch. "Je suis dans le groupe maintenant, c’est bon", indiquait-il mardi en marge du déplacement à Maiao avec le gouvernement. Officiellement pourtant, rien n’est acté sur l’adhésion du tavana de l’île sœur au parti rouge et blanc.



Après sa démission du Tahoeraa Huiraatira il y a trois mois, le maire de Moorea-Maiao, Evans Haumani, assurait ne pas avoir formulé de demande pour rejoindre les rangs du Tapura Huiraatira d’Edouard Fritch. A l’époque, l’édile avait écrit au leader orange Gaston Flosse pour lui signifier sa démission et celle des quatre présidents de fédérations Tahoeraa à Papetoai, Haapiti, Afareaitu et Teavaro.



Si la rumeur du ralliement d’Evans Haumani au Tapura a largement circulé dans les rangs du parti rouge et blanc, le principal intéressé est toujours resté prudent dans ses déclarations. Notamment pour éviter de froisser l’actuel président de la fédération Tapura de Moorea, John Toromona.