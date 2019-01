Evaina : "Etre une army des BTS, c'est comme une religion"

Papeete, le 25 janvier 2019 - Passionnée de K-Pop, Evaina a découvert les BTS il y un peu plus d’un an. Depuis, la jeune fille de 21 ans est devenue une army, c'est-à-dire une fan du groupe coréen. A l'occasion du concert planétaire, retransmis à Tahiti le 26 janvier, nous lui avons demandé de nous expliquer ce qui lui plaisait chez ce boys band.



"Un jour, je suis tombée sur une vidéo des BTS sur Internet, j'ai tout de suite adoré leur musique, l'univers de leur clip et forcément, je les ai trouvés aussi carrément mignons. Au départ, j'ai trouvé qu'ils se ressemblaient tous beaucoup physiquement, mais en fait, chacun des sept membres a une personnalité différente. RM, le leader est très charismatique, il écrit de nombreuses paroles des chansons. Jimin et J-hope sont des supers danseurs, Jin est le "visual" du groupe. Jungkook est très populaire, c'est le golden maknae, car il danse vraiment très bien, il chante bien, il est très beau. Bref, il est parfait… ! Pendant longtemps, il a été mon bias (mon préféré), mais en fait je les aime tous. Quand tu es une vraie army, tu reconnais le talent de chacun. En fait, tu les aimes tous.

Les BTS ont vraiment un univers bien à eux. Leurs chorégraphies sont très différentes des autres groupes de K-Pop. Elles sont très travaillées, complexes, synchronisées et originales. Énormément de fans les reprennent sur Youtube pour en faire des vidéos où ils dansent eux-mêmes.

Leurs clips sont aussi superbes avec un vrai univers. Les armys partagent et échangent beaucoup de théories à propos des chansons et des clips des BTS sur les réseaux sociaux.