Européennes: une enquête ouverte à La Réunion sur des soupçons de bourrage d'urne

Saint-Denis de la Réunion, France | AFP | mercredi 02/10/2019 - Le parquet de Saint-Pierre (sud de La Réunion) a ouvert mercredi une enquête pour des faits supposés de bourrage d'urne lors des élections européennes de mai dernier, a-t-on appris de source judiciaire.



La procédure judiciaire a été enclenchée après la publication mardi par le site d'informations Médiapart d'un article affirmant qu'un assesseur et un président de l'un des bureaux de vote de Saint-Pierre, auraient bourré une urne.

Selon le site d'actualité, les deux hommes, deux proches de Michel Fontaine, chef de file de LR à La Réunion et maire de la commune sudiste, auraient retiré de l'urne les enveloppes contenant les bulletins des adversaires de François-Xavier Bellamy, tête de liste LR.

Ils les auraient ensuite remplacés par des bulletins LR.

Médiapart a aussi publié des vidéos montrant des silhouettes et des mains glissant des enveloppes dans une urne.

C'est une femme assesseur dans le bureau qui aurait filmé les faits supposés.

Interrogé par le site d'informations, l'un des deux hommes incriminés aurait reconnu le bourrage. "C’était la première fois, ça a été certainement une erreur de ma part", aurait-il dit.

Dans un communiqué publié mercredi, Michel Fontaine parle " d'agissements individuels et isolés". Il "invite les rédacteurs de l'article à transmettre leurs éléments sans délais à l’autorité judiciaire".

Il "condamne fermement des faits qui seraient susceptibles d’altérer la sincérité du scrutin".

Comme dans l'ensemble des 24 communes de La Réunion, c'est la liste du RN qui était arrivé en tête du scrutin à Saint-Pierre pour les européennes à Saint-Pierre avec 25,89% des suffrages.

La liste LR s'était classée en deuxième position avec 18,37% des votes. François-Xavier Bellamy réalisait ainsi son meilleur score dans l'île où il a obtenu un total de 5,98% des suffrages.