Européennes: le patron des chasseurs "consulte" pour former une liste

Paris, France | AFP | mardi 05/09/2023 - Tenté depuis plusieurs mois de présenter une liste aux élections européennes, le président de la Fédération nationale des chasseurs, Willy Schraen a confirmé mardi qu'il "consulte" au sein du "monde rural", où il "sent l'exaspération monter".



"On consulte, ce n'est pas un secret", a déclaré lors d'une conférence de presse M. Schraen, qui "réfléchit avec le monde rural" à une possible liste au scrutin de juin 2024.



En janvier déjà, le patron des chasseurs avait affirmé que son combat "autour de la ruralité" pourrait "sans problème donner une liste aux européennes".



Une hypothèse même "très envisageable", avait-il relancé mi-août, à l'occasion d'une visite à Béziers rapportée par Midi Libre.



"Il y a un malaise, un sentiment de frustration" du fait de "la pression sur toutes les activités liées à la nature" et "il est temps que des gens s'occupent de ça", a-t-il expliqué.



"Cette cause mérite qu'on la défende", a-t-il insisté. "L'Europe c'est très important, mais il faut qu'on nous laisse respirer. Quand on prend la liste des interdits, qu'est-ce qui va nous rester ?"



Selon l'entourage de M. Schraen, la décision d'y aller ou pas devrait être prise en novembre.



Ce ne serait pas la première fois que les chasseurs ont une représentation politique: en 1999, Jean Saint-Josse, alors tête de liste du parti Chasse, Pêche, Nature et Tradition, avait obtenu 6,77% et envoyé six élus à Bruxelles.

le Mercredi 6 Septembre 2023 à 06:39 | Lu 66 fois