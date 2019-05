Européennes: La Nouvelle-Calédonie donne la victoire au Rassemblement national

Nouméa, France | AFP | dimanche 26/05/2019 - En Nouvelle-Calédonie, où tous les esprits sont focalisés sur le possible basculement du gouvernement entre les mains des indépendantistes après des élections provinciales à rebondissements le 12 mai, les européennes ont peu mobilisé, et accordé la victoire au Rassemblement national.



La liste de Jordan Bardella (RN) arrive nettement en tête (26,66%) dans cet archipel qui, en 2017, avait offert à Marine Le Pen son meilleur score de l'outre-mer au deuxième tour de la présidentielle (47,43%). A l'échelle locale où il est mal représenté, le parti d'extrême droite ne dispose pourtant d'aucun élu.

Avec un taux de participation de 19,22%, la Nouvelle-Calédonie, qui a déjà voté en novembre dernier pour le référendum d'autodétermination, puis aux élections provinciales il y a 15 jours, s'est plus faiblement mobilisée qu'aux européennes de 2014 (27,07%).

La liste de Nathalie Loiseau (LREM/MoDem), pour laquelle la maire de Nouméa, Sonia Lagarde, avait appelé à voter, arrive en seconde position (17,6%), suivie des Républicains (13,81%). Avec près de 5.000 voix, Yannick Jadot, quatrième (12,6%), réalise une performance inattendue, alors que la liste EELV n'avait pas du tout mobilisé en 2014.

Très autonome, la Nouvelle-Calédonie dispose d'un statut de PTOM (Pays et Territoires d'Outre-mer) au sein de l'UE, à laquelle elle est simplement "associée". L'archipel bénéficie du Fonds Européen de Développement (FED) qui s'élève sur la période 2014-2020 à près de 30 millions d'euros.