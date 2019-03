Européennes : LREM et le RN au coude-à-coude

Paris, France | AFP | mercredi 27/02/2019 - A trois mois des élections européennes, La République en Marche et le Rassemblement national sont au coude-à-coude avec 22% d'intentions de vote et une éventuelle liste "gilets jaunes" s'effondre, selon un sondage Elabe diffusé mercredi.



A 22% dans l'hypothèse où il n'y aurait pas de liste "gilets jaunes", le RN progresse de 1,5 point en un mois, alors que LREM alliée au MoDem, également créditée de 22% (-1,5), en cède autant.

Dans l'hypothèse de la présence d'une liste "gilets jaunes", celle-ci ne recueillerait que 3% si le scrutin avait lieu dimanche, soit 10 points de moins que lors d'un précédent sondage fin janvier, selon cette enquête pour BFMTV.

Dans ce cas de figure, LREM serait également à 22% (-0,5) et le RN progresserait de 4 points à 21,5%.

Sans liste "gilets jaunes", Les Républicains sont crédités de 13% (+0,5) devant Europe Ecologie Les Verts (10%, +1), La France insoumise (8%, -1,5), Debout la France (5,5%, +0,5) et le Parti socialiste (5%, -1).

La liste Générations recueille 3% (+1) d'intentions de vote, celles du Parti communiste 2,5% (+0,5%) et de l'UDI 2% (-1). Les autres sont à 1%.

Le potentiel de participation au scrutin de 26 mai progresse avec 41% des personnes inscrites sur les listes électorales qui se disent certaines d'aller voter, soit 11 points de plus qu'il y a un mois. En 2014, la participation s'est élevée à 42% en France.

Par ailleurs, plus de sept Français sur dix (72%, =) ne sont pas satisfaits "de l'organisation et du fonctionnement actuels de l'Union européenne".

Enquête réalisée en ligne du 25 au 27 février auprès de 1.201 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas. Marge d'erreur de 1,2 à 2,8 points.

Les intentions de vote ne constituent pas une prévision de résultat. Elles donnent une indication des rapports de forces et des dynamiques au jour de la réalisation du sondage.