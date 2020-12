Euro Millions : un jackpot record de 23,8 milliards en jeu

Tahiti, le 1er décembre 2020 - Plus de 23,8 milliards de francs : c'est un jackpot record que l'Euro Millions propose ce vendredi 4 décembre, aucun joueur européen n'ayant trouvé la combinaison gagnante de ce mardi.



A cette occasion, les records nationaux de gain à l'Euro Millions pourraient être battus au sein du plus grand jeu multi Etats au monde proposé deux fois par semaine aux 200 millions d’habitants de neuf pays européens (France, Royaume-Uni, Espagne, Luxembourg, Belgique, Suisse, Portugal, Irlande, Autriche) et à ceux de la Polynésie française.



Une vingtaine de millions de grilles sont validées à chaque tirage (mardi et vendredi), et jusqu’à environ 50 millions lors de jackpot d’un montant exceptionnel. Le montant du jackpot de l'Euro Millions débute à 2 milliards de francs, augmentant ensuite à chaque tirage en cas d'absence de gagnant au premier rang, jusqu’à atteindre son plafond de 200 millions Euros. Soit environ 23,8 milliards de francs, atteint vendredi pour la première fois.



A défaut d'être remporté, le jackpot pourra être remis en jeu jusqu’à quatre fois. Et personne ne remporte la mise au cinquième tirage consécutif, le montant du jackpot sera reversé au rang de gain inférieur le plus proche comportant au moins un gagnant.

Deux conditions sont nécessaires pour remporter cette somme faramineuse : avoir coché les cinq bons numéros, les deux bonnes étoiles du premier rang de gain et avoir été le seul à le faire.



Depuis 2004, 499 joueurs ont remporté le jackpot dans les neuf pays participants, le record absolu de 109 gagnants étant codétenu par la France (dont deux en Polynésie avec 1,193 milliard en 2004 et 1,151 milliard en 2006) et le Royaume-Uni. Avec ses 105 gagnants, l’Espagne complète le podium.